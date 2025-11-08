본문으로 바로가기
북한산 백운대서 70대 여성 추락사
동아일보
입력
2025-11-08 14:14
2025년 11월 8일 14시 14분
김예슬 기자
사고 현장. (경기도북부소방재난본부 제공. 재판매 및 DB금지) 2025.11.8/뉴스1
북한산에서 등산 중인 70대 여성이 추락사해 경찰이 수사 중이다.
8일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 2시 14분경 경기 고양시 북한산 백운대에서 A 씨(70대·여)가 추락해 숨졌다.
산악 구조대가 현장에 도착했을 때 A 씨는 심정지 상태였다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
