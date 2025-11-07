“저 분 막아달라” 월드시리즈 우승 김혜성, 귀국 인터뷰 중단 왜?

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스 데뷔 첫해에 월드시리즈(WS) 우승 반지를 차지한 김혜성이 금의환향했다. 그러나 그의 귀국 현장은 뜻밖의 소동으로 긴장감이 감돌았다. 김혜성의 부친에게 돈을 빌려줬다며 ‘빚투(빚 폭로)’를 주장해온 인물이 현수막을 들고 공항에 나타나면서다.
김혜성은 6일 인천국제공항 입국장을 통해 귀국했다. 귀국장에는 수십 명의 팬들이 몰렸다. 그는 취재진 앞에서 “긴 1년이었다. 재밌고 좋은 경험을 많이 하고 돌아왔다”고 미소 지었다.
그러나 인터뷰 도중 갑자기 표정이 굳은 김혜성은 “저 분 좀 막아주시면 열심히 하겠다”며 관계자에게 제지를 요청했다. 이어 “저 앞에, 보이세요?”라며 한 방향을 손가락으로 가리켰다.
그가 가리킨 곳에는 한 남성이 “어떤 놈은 LA 다저스 갔고 애비놈은 파산 면책” 등의 문구가 적힌 현수막을 들고 서 있었다. 보안 요원들이 제지하자 그는 멀찍이 떨어졌고, 김혜성은 인터뷰를 재개했다.
이 남성은 야구팬들 사이에서 일명 ‘고척 김선생’으로 불리는 김모 씨로, 과거부터 김혜성 부친의 채무 문제를 이유로 경기장 곳곳에 현수막을 내걸며 항의해온 인물이다. 그는 김혜성의 부친에게 약 1억 원의 채권을 갖고 있는 것으로 알려져 있다.
김 씨는 올해 5월 2022년부터 2024년까지 13차례에 현수막을 내걸어 명예를 훼손한 혐의로 벌금 300만 원을 선고받았다.
한편 김혜성은 인터뷰에서 “냉정히 봤을 때 올해 (내 점수는) 30점”이라며 “만족스럽지 않다. 내년 시즌 준비를 더욱 잘하겠다”고 밝혔다. 내년 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전 가능성에 대해서는 “준비는 항상 하고 있다”며 “대표팀에 뽑아주신다면 열심히 하고 싶다”고 했다.
