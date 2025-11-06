“은퇴 생각도 했다”…지드래곤, 마약 누명 후 첫 고백

빅뱅의 지드래곤(본명 권지용)이 지난해 자신을 괴롭혔던 마약 누명 사건 이후 처음으로 당시의 심리적 고통을 털어놨다. 그는 “2~3개월 동안 기억조차 흐릿했다”며 “피해자였지만 마음을 털어놓을 곳이 없었다”고 말했다.
● “2~3개월 동안, 기억조차 흐릿했다”
지드래곤은 5일 방송된 MBC ‘손석희의 질문들’에서 “‘파워’ 앨범을 준비하기 1년 전 사건에 연루됐다”며 “피해자였지만 내 마음을 털어놓을 곳이 없었다”고 회상했다. 이어 “일이 걷잡을 수 없이 커졌고, 2~3개월 동안 어떻게 보냈는지도 모르겠다. 허무했고, 허탈했다”고 당시의 혼란을 전했다.
● “은퇴 생각도 했지만…음악이 나를 잡았다”
그는 당시를 떠올리며 “내가 시위할 것도 아니고 기자회견을 열어서 입장을 표명하고 싶지도 않았다”며 “고통스럽고, 과정이라고 생각했을 때 감내해야 한다는 게 답답했다. 그렇다면 ‘내가 컴백하는 게 맞을까?’ 싶더라”고 털어놨다.
그는 “이쯤에서 그만둘까, 평범하게 살까”라는 고민도 했지만, 결국 자신을 붙잡은 건 음악이었다고 말했다. 그러면서 “음악이 감정과 경험을 녹여낼 수 있는 유일한 통로”라고 덧붙였다.
● “후배 위해 ‘저스피스 재단’ 설립…예술인 돕고 싶어”
앞서 지드래곤은 2023년 10월 마약류관리법 위반 혐의로 입건됐으나, 국립과학수사연구원의 정밀검사 결과 ‘음성’ 판정을 받았다. 경찰은 같은 해 12월 ‘혐의 없음’으로 사건을 종결했다.
그는 이후 동료와 후배 아티스트들을 위해 ‘저스피스(Just Peace) 재단’을 설립했다. 그는 재단을 통해 예술인들이 부당한 일에 휘말리지 않도록 돕고, 음악으로 선한 영향력을 확장하겠다는 취지를 밝혔다.
