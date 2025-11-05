‘日관광객 모녀 참변’ 30대 음주운전자 “죄송합니다”

음주운전을 하다가 일본인 관광객 모녀를 들이받아 어머니를 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성이 5일 영장실질심사에 출석하며 “죄송하다“고 밝혔다.
서울중앙지법은 이날 오후 도로교통법상 음주운전과 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사상 혐의를 받는 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 열었다. A 씨는 2일 밤 10시경 술을 마시고 운전하다가 서울 동대문역 인근에서 길을 건너던 일본인 모녀를 들이받은 혐의를 받고 있다.
이 사고로 50대 일본인 어머니가 숨졌고 30대 딸도 무릎 등을 크게 다쳤다.
호송차에서 내린 A 씨는 고개를 푹 숙여 얼굴을 가린 채 법원으로 향했다. 그는 ‘소주 3병을 마시고 1km 이동한 것을 인정하시나’, ‘당시 상황을 기억하시나’, ‘당시 일행 중 음주운전을 말리는 사람이 없었나’ 등 취재진의 물음에 아무런 대답을 하지 않았다.
‘피해자에게 하고 싶은 말이 없느냐’는 질문에만 “죄송합니다”라고 짧게 답했다.
사고는 2일 오후 10시경 서울 흥인지문 앞 교차로에서 전기차가 일본인 모녀를 들이받으면서 발생했다. 사고를 당한 일본인 모녀는 여행 첫날 동대문에서 쇼핑하고 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 배경이 된 성곽 구경을 하려다가 변을 당한 걸로 파악됐다.
사고 현장에선 차량 진입을 막기 위한 말뚝이 음주 차량에 부딪힌 충격으로 뽑힌 채 발견됐다.
A 씨는 소주 3병을 마신 상태로 1km 넘게 운전대를 잡은 것으로 조사됐다. 일본 피해자 유족은 A 씨 측 변호인과 면담할 예정인 것으로 알려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
