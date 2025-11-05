‘日관광객 모녀 참변’ 30대 음주운전자 “죄송합니다”

만취 상태에서 운전을 하다가 일본인 관광객 모녀를 치어 50대 어머니를 숨지게 한 30대 남성 서모씨가 5일 서올 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.11.05. 뉴시스

호송차에서 내린 A 씨는 고개를 푹 숙여 얼굴을 가린 채 법원으로 향했다. 그는 ‘소주 3병을 마시고 1km 이동한 것을 인정하시나’, ‘당시 상황을 기억하시나’, ‘당시 일행 중 음주운전을 말리는 사람이 없었나’ 등 취재진의 물음에 아무런 대답을 하지 않았다.‘피해자에게 하고 싶은 말이 없느냐’는 질문에만 “죄송합니다”라고 짧게 답했다.