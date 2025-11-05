울산시, 미용 조순남·제과제빵 박영태 명장 선정

울산시는 올해 ‘울산광역시명장’으로 미용 분야 조순남 씨와 제과·제빵 분야 박영태 씨를 선정했다고 5일 밝혔다.
조 명장은 중구 옥교동에서 48년간 미용실을 운영하며 지역 미용 산업 발전에 힘써왔다. 울산·전국 기능경기대회 심사위원과 미용기술 강사로 활동하며 후진 양성에 기여했고, 각종 미용대회 지도와 재능기부, 봉사활동도 꾸준히 이어온 점에서 높은 평가를 받았다.
박 명장은 48년간 제과·제빵 분야에 종사하며 천연 발효종과 지역 먹거리를 활용한 건강한 빵 생산에 앞장섰다. 제빵 개량제와 방부제를 배제한 제조방식, 쌀과 누룩을 활용한 신규 균주 개발 등 다수 특허로 기술 혁신을 주도하고, 사회공헌과 후진 양성 활동도 적극 이어왔다.
이들 명장은 명장 증서, 명장패와 함께 1인당 연 200만 원의 기술장려금을 5년간 받게 된다. 울산시 노동자종합복지회관 2층 ‘울산광역시명장 명예의 전당’에 명패도 등재된다. 울산시명장은 숙련 기술인의 사회적 위상과 기술 가치를 높이기 위해 2015년부터 매년 선정하고 있다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
