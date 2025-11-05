“고기 섞었다고 2000원 더” 광장시장 순대 바가지…“외국인에 버럭도”

서울 대표 재래시장인 광장시장에서 또 ‘바가지 논란’이 불거졌다. 한 유튜버는 광장시장에서 겪은 불친절과 바가지 경험을 공개했다.
구독자 149만 명을 보유한 유튜버 ‘이상한 과자가게’는 4일 ‘이러면 광장시장 다신 안 가게 될 것 같아요’라는 제목의 영상을 올렸다.
그는 “시장을 굉장히 좋아하는데 광장시장은 이번에 처음 가봤다”며 “다시는 안 가 봐도 될 것 같다”고 운을 뗐다. 이어 “노점 5곳을 갔는데 4곳이 불친절했다”며 “칼국수를 먹으러 갔는데 제 바로 다음 손님 칼국수에 누가 봐도 오해할 수밖에 없게 생긴 김가루랑 고명이 덕지덕지 붙은 면을 면 삶을 때 섞었다. 근데 이걸 나만 봤다”고 말했다.
이 유튜버는 이후 분식 노점에서 가격 문제로 언쟁을 벌이기도 했다.
메뉴판에는 순대가 8000원으로 표시되어 있었지만 상인이 1만 원을 요구했다는 것이다. 유튜버가 이유를 묻자 상인은 “고기랑 섞었다”고 답했지만, 그는 고기를 섞어달라고 요청한 적이 없었다고 했다. 유튜버는 “끝까지 물어보고 싶었지만 소리가 커지니까 주변에서 쳐다보길래 그쯤에서 멈췄다”고 말했다. 유튜버 주장이 사실이라면 상인이 자기 맘대로 고기를 추가한 뒤 추가 금액을 받은 것.
또한 그는 “이날 상인분들이 외국인들에게 갑자기 버럭 하는 걸 여러 번 봤다”며 “언성을 높일 만한 상황이 아닌데 막 화를 내니깐 매우 당황해했다“고 했다. 그러면서 ”BTS, 케이팝데몬헌터스로 한껏 기대에 부풀어 한국에 왔을 텐데 참 안타깝다”며 “시장을 활성화해야 한다고 하는데 막상 이러면 누가 가겠나”라고 비판했다.
이 유튜버는 해당 영상을 올린 이유에 대해 “단지 개인 업장의 문제가 아니라 광장시장의 고질적인 문제라고 생각돼 올렸다”며 “아무리 외국인, 관광객 등 일회성 손님이 많다고 해도 이런 식으로 하면 너무 망신스럽다”고 지적했다.
그러면서 “광장시장에 있는 그 잠깐 동안 위생, 가격 문제를 겪었다. 카드 결제기가 뒤에 뻔히 보이는데도 무조건 현금 계산하라는 분도 있었다”며 “집에 와서 찾아보니 저런 상황을 겪은 사람들이 많더라”라고 덧붙였다.
해당 영상은 올린 지 하루 만에 조회수 200만 회를 넘겼으며, 4000개에 가까운 댓글도 달렸다. 누리꾼들은 “광장시장 여전히 문제 많다”, “외국인들에게 소개하기 망신스럽다”, “서울시에서 나서서 조치를 취해야 한다”, “관광객들이 다른 시장을 갔으면 좋겠다”는 등의 반응을 보였다.
광장시장은 국내외 관광객들 사이에서 서울 필수 관광 코스로 꼽히지만 바가지 요금과 불친절 논란이 매년 반복되고 있다. 2023년 11월에는 한 여행 유튜버가 외국인 지인들과 전 판매점에서 1만5000원짜리 모둠전을 주문했는데 한두입 크기의 전 9~10개가 나오며 ‘바가지 논란’이 불거졌다.
서울시는 이후 메뉴판 가격 옆에 정량을 표시하는 ‘정량 표시제’와 상시로 시장을 방문해 바가지와 불친절을 감시하는 ‘미스터리 쇼퍼’ 등을 도입하는 등 대책 마련에 나섰지만 논란은 여전히 끊이지 않고 있다.
