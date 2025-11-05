“국회의원 보유주택 5채중 1채 강남 4구에”

경실련 “총 299채 중 61채 집중”
16명은 실거주 않고 세입자 둬
전체의원 평균 20억 부동산 소유
22대 국회의원이 보유한 주택 5채 중 1채가 서울 강남 4구(강남·서초·송파·강동)에 몰려 있는 것으로 나타났다. 이 중 16명은 실거주하지 않고 세입자를 둔 상태였다.
경제정의실천시민연합(경실련)은 4일 이런 내용이 담긴 ‘22대 국회의원 부동산 재산 분석 결과’를 발표했다. 올해 3월 공개된 국회의원 재산 내역을 분석한 결과, 국회의원 299명 가운데 유주택자는 234명(78.2%)이었으며, 이들이 본인과 배우자 명의로 보유한 주택은 총 299채였다.
이 가운데 61채가 강남 4구에 집중됐다. 정당별로는 국민의힘 의원이 36명으로 가장 많았고, 더불어민주당 20명, 개혁신당·조국혁신당 각 1명 등이었다. 강남 4구 주택 보유 의원 61명 중 16명은 실거주하지 않고 세입자를 두고 있었으며, 이 중 10명은 민주당, 4명은 국민의힘 소속이었다.
민주당 김병기 원내대표는 송파구 장미아파트를 배우자와 공동 보유하고 있으나, 지역구인 동작구에서 전세로 거주했다. 국민의힘에서도 곽규택 송언석 진종오 의원 등이 강남·서초 지역 자가에 세입자를 두고 있었다.
경실련은 의원들의 강남 아파트 보유가 수십억 원의 시세 차익으로 이어졌다고 분석했다. 국민의힘 박덕흠 의원은 강남구 삼성동 아이파크 아파트를 56억7200만 원에 신고했으나 올 10월 기준 시세는 109억3000만 원으로 뛰었다. 전체 의원 평균 부동산 재산은 19억5000만 원으로, 국민 평균(4억2000만 원)의 약 4.7배 수준이었다. 주택을 1채 이상 보유한 의원은 61명으로, 민주당 25명과 국민의힘 35명 등이었다.
주택 외에도 상가·오피스 등 비주택 건물을 소유한 의원은 72명으로, 총 150채에 달했다. 이 가운데 42%는 서울에 집중돼 있었다.
경실련 관계자는 “공직자가 고가·다주택을 보유한 채로 ‘집값 안정’과 ‘투기 억제’를 주장하면 진정성과 실효성은 떨어질 수밖에 없다”며 “1급 이상 고위공직자는 실사용 목적의 1주택 외 토지·건물 보유 및 매매를 원칙적으로 금지해야 한다”고 말했다.
