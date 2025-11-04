동아일보

21일까지 근현대미술 거장 김흥수 화백 회고전

  • 동아일보
2일 서울 송파구 구립 더호수갤러리에서 관람객들이 근현대미술 거장 김흥수 화백(1919∼2014)의 작품을 감상하고 있다. 이곳에서는 21일까지 회고전 ‘김흥수: 하모니즘’이 열려 평면 회화와 드로잉 등 40여 점이 전시된다.

#김흥수 화백#김흥수#더호수갤러리#김흥수 회고전
신원건 기자 laputa@donga.com
