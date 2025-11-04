본문으로 바로가기
21일까지 근현대미술 거장 김흥수 화백 회고전
동아일보
입력
2025-11-04 03:00
2025년 11월 4일 03시 00분
신원건 기자
2일 서울 송파구 구립 더호수갤러리에서 관람객들이 근현대미술 거장 김흥수 화백(1919∼2014)의 작품을 감상하고 있다. 이곳에서는 21일까지 회고전 ‘김흥수: 하모니즘’이 열려 평면 회화와 드로잉 등 40여 점이 전시된다.
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
