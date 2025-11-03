“尹, 한동훈 잡아오면 총으로 쏴서라도 죽이겠다 말해”

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석해 자리하고 있다. 2025.9.26/뉴스1 ⓒ News1 사진공동취재단

윤 전 대통령은 재판에서 곽 전 사령관에게 “국군의 날 행사를 마친 군 수뇌부가 자대로 가야 한다고 몇 사람만 온대서 관저 주거 공간으로 왔지 않느냐”며 “오후 8시 넘어 오셔서 앉자마자 소맥 폭탄주를 돌리지 않았느냐”고 했다. 이어 “술을 굉장히 많이 마시지 않았나”라며 “내가 먹다가 안주가 떨어지면 냉장고를 뒤져 뭐 만든 기억은 없나”라고 물었다.