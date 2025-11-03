“尹, 한동훈 잡아오면 총으로 쏴서라도 죽이겠다 말해”

곽종근 前특전사령관 법정서 진술
“작년 10월 한남동 관저 술자리서 발언”
尹 “시국 얘기하는 자리 아니었다” 반박
곽종근 전 육군특수전사령관이 3일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 “차마 말씀 안 드렸는데 (윤 전 대통령이) 국민의힘 한동훈 전 대표와 일부 정치인을 호명하시면서 당신 앞에 잡아 오라고 했다”며 “당신이 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 했다”고 증언했다.
이날 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 내란 우두머리 및 직권남용 권리행사 방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령 속행 공판을 열었다.
증인으로 출석한 곽 전 사령관은 작년 국군의 날(10월 1일) 행사가 끝난 뒤 서울 용산구 한남동 대통령 관저 모임을 언급하며 “(윤 전 대통령이) 한동훈 얘기를 분명히 하셨다”고 강조했다.
윤 전 대통령은 재판에서 곽 전 사령관에게 “국군의 날 행사를 마친 군 수뇌부가 자대로 가야 한다고 몇 사람만 온대서 관저 주거 공간으로 왔지 않느냐”며 “오후 8시 넘어 오셔서 앉자마자 소맥 폭탄주를 돌리지 않았느냐”고 했다. 이어 “술을 굉장히 많이 마시지 않았나”라며 “내가 먹다가 안주가 떨어지면 냉장고를 뒤져 뭐 만든 기억은 없나”라고 물었다.
이에 곽 전 사령관은 “김치가 있었다”며 “김치가 맛있어 한 번인가 더 가져온 기억이 있다”고 답했다.
그러자 윤 전 대통령은 “고깃집에서 나온 김치라 여러분이 온다고 해서 2층 냉장고에 넣어놓은 것”이라고 했다. 이어 “우리가 주로 술을 많이 마신 날 아니냐”며 “국군의 날이 군인 생일이지 않느냐”고 했다. 그러면서 “만찬장 말고 주거 공간으로 오라고 한 것”이라며 “거기서 시국 얘기를 할 상황은 아니지 않느냐”고 했다. 곽 전 사령관은 “한동훈 얘기, 분명히 말했다”며 “차마 검찰에 가서도 그 얘기를 안 했다”고 했다. 그러자 윤 전 대통령은 “푸하하” 웃었고, 곽 전 사령관은 “그렇게까지 말씀하시니 그 얘기까지 하겠다”고 했다.
이날 증인으로 출석한 곽 전 사령관은 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵 심판에서 “(계엄 당시) 윤 전 대통령이 ‘국회 문을 부수고 들어가서 안에 있는 인원을 밖으로 끄집어 내라’고 지시했다”고 증언한 인물이다. 반면 윤 전 대통령은 그간 국회의원을 끌어내라는 지시를 한 적이 없다고 주장해 왔다.
