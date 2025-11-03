좌구산 천문대 슈퍼문 온라인 생중계

충북 증평군 좌구산천문대는 5일 오후 8시 30분 공식 유튜브 채널 ‘좌구산 별밤TV’를 통해 ‘슈퍼문 관측 생중계’를 진행한다고 3일 밝혔다.
‘슈퍼문’은 달이 지구에 가장 가까워졌을 때 뜨는 보름달로, 평소보다 최대 14% 크고 30% 밝게 보이는 것이 특징이다. 천문대 측은 “이번 슈퍼문은 올해 가장 크고 밝은 보름달 중 하나로, 날씨가 맑으면 스마트폰으로도 충분히 촬영할 수 있다”고 설명했다.
좌구산천문대는 생중계 동안 △슈퍼문 실시간 관측 영상 △천문대 연구원의 과학 해설 △망원경 관측 과정 △실시간 질의응답 등 다양한 프로그램을 진행한다. 이번 관측은 온라인으로만 이뤄지며, 기상 상황에 따라 생중계가 취소될 수 있다.
좌구산천문대는 수도권에서 차로 1시간 남짓 거리에 있으며, 국내 최대 규모인 356㎜ 굴절망원경으로 별과 행성을 관측할 수 있다. 사계절 내내 방문객이 꾸준히 찾고 있으며, 인기 프로그램인 ‘가족캠프’와 함께 유튜브 채널 ‘좌구산 별밤TV’, 카카오톡 채널을 통해 프로그램 정보와 이벤트 소식을 제공하고 있다. 예약은 ‘네이버 N예약’ 시스템에서 가능하다.
