수능 열흘 앞… 두손 모아 기도하는 부모들
동아일보
입력
2025-11-03 03:00
2025년 11월 3일 03시 00분
박형기 기자
2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 11일 앞둔 2일 서울 종로구 조계사에서 학부모들이 두 손을 모으며 기도하고 있다. 올해 수능은 이달 13일 전국 고사장에서 일제히 치러진다.
박형기 기자 onehsot@donga.com
