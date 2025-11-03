동아일보

수능 열흘 앞… 두손 모아 기도하는 부모들

  • 동아일보
2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 11일 앞둔 2일 서울 종로구 조계사에서 학부모들이 두 손을 모으며 기도하고 있다. 올해 수능은 이달 13일 전국 고사장에서 일제히 치러진다.

#수능#학부모#기도#조계사
박형기 기자 onehsot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
