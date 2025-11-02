오늘밤 수도권 등 한파주의보… 3일 새벽엔 동해 비소식

서울, 인천 등 수도권과 전국 각지에 2일 오후 9시부터 한파주의보가 발효된다. 북쪽의 찬 공기가 내려오면서 3일 아침에는 경기 북부와 강원 최저기온이 영하 4도까지 떨어질 전망이다.
2일 기상청에 따르면 북쪽의 찬공기가 유입되면서 오후 9시를 기해 전국 각 지역에 한파주의보가 발효된다. 한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 12도 아래로 내려가거나, 기온이 급격히 떨어져 큰 피해가 예상될 때 내려진다.
한파주의보가 내려지는 곳은 서울 노원 성북 중랑 도봉 등 동북권과 강서 관악 양천 구로 동작 금천 등 서남권, 인천과 수원 용인 부천 등 수도권 경기지역 일부, 충남 보령, 세종, 대전 등 충청지역과 경남 거창 합천, 경북 상주, 전북 익산 완주 등이다.
3일에는 일부 지역의 기온이 영하로 떨어질 전망이다. 경기 파주와 포천 등은 영하 3도, 경기 양주와 강원 철원 등은 영하 4도까지 떨어질 것으로 예보됐다. 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 보인다. 낮 기온도 9~19도로 전날보다 3~8도 가량 낮을 것으로 예보됐다. 중부 내륙과 강원 산지, 남부지방의 높은 산지에는 얼음이 어는 곳도 있을 것으로 전망된다.
3일 새벽에는 강원 동해안 지역과 남해안 일부 지역에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상강수량은 5mm 미만이다.
댓글 0