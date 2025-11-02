경북도·포항시, ‘국제 배터리 엑스포 2025’ 개최로 글로벌 배터리 산업 선도

경북도와 포항시는 3~5일 포스텍 대학체육관에서 ‘국제 배터리 엑스포 2025’을 개최한다.
올해 처음으로 열리는 이번 행사는 글로벌 배터리 산업의 최신 동향을 한눈에 볼 수 있다. ‘배터리를 넘어 미래를 이끈다’를 주제로 최신 배터리의 혁신 기술과 미래 방향을 공유하고, 배터리 선도 도시 경북도와 포항시의 위상을 국내외에 알린다.
3일 개막식은 이강덕 포항시장과 양금희 경상북도 경제부지사, 로저 마틴센 주한 노르웨이 상무참사관, 국내외 배터리 전문가 등 500여 명이 참석한 가운데 열린다. 특히 도와 시는 유럽연합(EU) 최대 자동화 연구소인 독일 ‘프라운호퍼 IPA’ 및 한국 독일 지역에 폭넓은 네트워크를 보유한 배터리 순환 경제 협회 ‘릴리오스’와 이차전지 산업 육성과 순환 경제 확산을 위한 업무협약을 각각 체결한다. 협약은 글로벌 공동 프로젝트 추진과 연구 장비 공동 활용, 인력 및 기술 교류 활성화 등의 내용을 담는다. 글로벌 통상 규제와 EU 배터리법 시행에 공동 대응할 수 있는 국제 협력 네트워크를 구축할 수 있게 됐다.
이어 김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO)가 ‘혁신을 이끄는 LG에너지솔루션의 전략’이라는 주제로 강연한다. 행사 기간 전시 체험 행사와 주제별 콘퍼런스, 투자상담회, 배터리 기업 네트워크 등 다채로운 프로그램이 이어진다. 이 시장은 “이번 엑스포가 배터리 순환 경제 실현을 위한 지속 가능한 플랫폼으로 발전하기를 기대한다”고 말했다.
