“정신병 같다”…‘시어머니와 김장’ 두고 서로 막말한 부부

27일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 ‘그놈의 김장! 남편이랑 싸움, 의견 좀’이라는 제목의 글이 올라왔다.
결혼 5년 차라고 밝힌 작성자 A씨는 “어제 시어머니에게 ‘김장 언제 할 건지 네가 정하라’는 연락을 받았다”며 말문을 열었다.
A씨는 “남편은 결혼 전 김장을 해 본 적이 한 번도 없고, 작년에는 아이를 본다는 이유로 김장할 때 무거운 것만 옮겨줘서 시어머니와 둘이 50포기나 담갔다”면서 “그날 이틀 동안 앓아누웠다”고 적었다.
한 번은 A씨가 남편에게 “홀어머니 얼마나 드신다고 어머님 드실 것만 어머님이 하시면 안 되냐? 나는 사 먹겠다. 작년 김장김치도 아직 많다”고 불평했다.
그러자 남편은 “그것도 같이 못 해주냐? 사상이 틀려먹었다. 너와 함께 김장하고 싶은 마음이지 김장이 중요한 거겠냐? 며느리랑 오손도손 김장하고 싶은 거 아니냐”면서 “나도 그럼 장인어른이 부르면 안 가겠다”고 맞받아쳤다.
A씨도 “그럼 가지 말아라. 누가 가라고 했냐? 나는 대리 효도 바라지도 않고, 친정 갈 때 매번 나 혼자 다녀온다고 해도 당신이 따라오는 거 아니냐”고 했다.
이어 남편은 “이거 봐라. 마음가짐이 다르지 않냐. 나는 친정 부모도 가족이라 생각하는 마음인 거고, 너는 시어머니를 남처럼 생각하고 다른 여자들처럼 없는 고부갈등도 만들어 내는 거다. 나는 처갓집 가면 좋은데 너는 싫어하지 않냐”라고 따졌다.
그러자 A씨는 “너는 우리 집에서 손님 대접 받고, 설거지를 하냐? 뭘 하냐? (시)어머님은 내가 신발 벗자마자 ‘이거 접시에 담아라’부터 설거지까지 다 시킨다. 나는 손님이 아니고 넌 우리 집에서 손님이기 때문에 좋은 거다”라고 지적했다.
이에 대해 남편은 “너 같은 사상과 생각 때문에 고부갈등이 생기고, 요즘 비혼주의자가 많은 거다. 인터넷 좀 그만하라”고 말했다고 한다.
이어서 A씨는 “우리 딸이 너 같은 남편 만나서 그런 사상인 사위 만날까 봐 무섭다”고 하자, 남편은 “당신 생각이 이상한 거다. 정신병 같다. 다시 돌아가면 너 같은 사상을 가진 여자와는 만나지 않았을 것”이라고 막말을 퍼부었다.
사연을 접한 누리꾼들은 “본인은 평생 엄마 도와 김장 한 번 해본 적 없으면서 남의 딸로 대리효도만 강요한다. 자기 엄마니까 직접 도우라고 해라” “김장하는 게 싫은 것보다 본인들은 안 하면서 며느리만 붙잡고 한 마디씩 거드는 게 싫다” “나도 결혼 전까지 김장이란 걸 해보지 않았는데, 해보니 엄청난 중노동이었다. 그때 허리 끊어지는 줄 알았다” 등 A씨의 입장에 공감했다.
