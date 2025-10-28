내달 9일까지 울산페이로 결제하면 18% 환급

울산페달-울산몰 이용시 5% 추가
울산시는 29일부터 다음 달 9일까지 열리는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 맞아 울산페이 특별할인 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.
이 기간에 울산페이로 결제하면 기존 13%보다 높은 18% 환급 혜택을 받을 수 있으며 환급금은 월 30만 원 결제 금액 한도 내에서 지급된다.
또한 행사 기간 중 착한가격업소 및 전통시장 내 울산페이 가맹점에서 결제하거나, 울산페달·울산몰을 이용할 경우 5% 환급이 추가 적용된다. 이용자는 최대 23% 환급 혜택을 받을 수 있게 된다. 시는 다음 달 16일까지 울산몰 등에서 할인쿠폰(3000원·1만 원) 증정 행사도 함께 실시한다. 다만 예산 소진 시 행사는 조기 종료된다. 울산시는 이번 행사를 통해 가계 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대한다. 시 관계자는 “시민들의 적극적인 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 힘”이라면서 “울산페이 등을 통한 착한 소비로 소상공인을 응원해 달라”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0