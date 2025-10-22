주말까지 가을 날씨 즐기세요…다음주 초 다시 추워진다

예년보다 일찍 찾아온 추위가 한풀 꺾이고 낮부터 비슷한 수준의 기온이 회복된다. 주말까지 예년과 비슷한 기온이 이어지다가 내주 초 다시 추위가 찾아온다.
기상청에 따르면 22일 오전 경기 파주는 2.5도, 충남 서산은 4.3도, 서울은 6.6도를 나타내는 등 중부지방 곳곳의 기온이 5도 내외로 내려갔다. 새벽 강원 설악산은 기온이 영하 0.1도를 기록하기도 했다. 낮부터는 기온이 올라 전국이 13~23도 수준의 가을 날씨를 보일 전망이다.
23일 아침 최저기온은 8~16도, 낮 최고기온은 16~23도로 평년 기온을 웃돌 것으로 예상된다. 동풍의 영향으로 이날 경북 동해안과 강원 영동, 제주도에는 비 예보가 있다. 이튿날까지 강원 영동에 20~60mm, 경북 북동 산지 5~20mm, 부산 울산 제주에 5mm 내외의 강수가 전망된다.
주말까지 평년과 비슷한 수준의 기온이 이어지다가 내주 초 다시 기온이 한자릿수로 떨어지는 추운 날씨가 시작될 것으로 보인다.
전채은 기자 chan2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0