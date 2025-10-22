동아일보

간송의 안목이 탄생시킨 ‘보화각 컬렉션’ 40점 전시

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



서울 성북구 성북동 간송미술관에서 열리고 있는 가을 기획전 ‘보화비장: 간송 컬렉션, 보화각에 담긴 근대의 안목’을 관람객들이 살펴보고 있다. 이번 전시는 간송이 근대 수장가 7인에게서 인수한 컬렉션 40점을 선보이며 11월 30일까지 열린다.

#간송미술관#간송 컬렉션#보화각
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스