김동연, 경기도 국감서 “양평 공무원 사망, 정쟁 흘러가 안타까워”

국회 행정안전위원회의 21일 경기도 국정감사에서는 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련한 특검 수사 과정에서 숨진 양평군 공무원 사건을 두고 김동연 경기도지사와 국민의힘 의원들 간 공방이 벌어졌다.
이날 경기 수원시 경기도청에서 열린 국감에서 국민의힘 주호영 의원은 “(양평 사망 공무원의) 유서에는 ‘강요’라는 단어가 18번이나 등장한다”며 “특검 조사를 받은 다수의 공직자가 강압수사 같다고 말하고 있다. 지사는 유서 내용을 확인했으며 경기도 공무원의 입장을 대변할 생각이 있나”라고 질의했다.
김 지사는 “유서를 직접 보진 못했지만 언론 보도를 통해 일부 내용을 접했다”며 “공직자가 그런 일을 당한 것은 매우 안타깝고 유감스럽다. 다만 이 문제가 정쟁으로 흘러가 특검 수사가 폄훼되거나 지장을 받는 듯한 느낌이 들어 안타깝다”고 답했다. 국민의힘 의원들은 “누구도 특검 자체를 문제 삼지 않았는데 왜 자꾸 정치 공방으로 몰아가느냐”며 강하게 반발했다.
이어 질의는 대통령실 김현지 제1부속실장 관련 의혹으로 옮겨갔다. 국민의힘 서범수 의원은 김 실장으로 추정되는 인물의 통화 영상 자료를 제시하며 “김현지 부속실장이 경기도에서 언제부터 언제까지 근무했는가. 현직 공무원의 선거 개입 의혹이 있어 증인 신청을 했지만 민주당이 막았다”고 주장했다.
이에 김 지사는 “일면식도 없고 아는 바도 없다. 오래전 퇴직한 5급 별정직 공무원이 경기도 국감에서 어떤 의미가 있느냐”며 “이런 논의야말로 정쟁화가 아닌가”라고 맞받았다.
이날 국감에서는 양평고속도로 노선 변경 문제와 이재명 전 지사 시절 법인카드 사용 논란 등도 도마 위에 올랐다. 국민의힘 의원들은 “노선 변경 배경을 명확히 밝혀야 한다”고 지적했고, 민주당 의원들은 “정쟁보다 정책 본질을 봐야 한다”고 반박했다.
댓글 0