캄보디아 사망 대학생 유해, 74일 만에 국내 송환

캄보디아에서 고문을 받다 살해된 20대 한국인 대학생 박모 씨의 유해가 21일 국내로 송환됐다. 올해 8월 8일 사망한 채 발견된 지 74일 만이다.
화장된 박 씨의 유해를 실은 항공편은 이날 오전 8시 4분경 인천국제공항에 도착했다. 유족은 이날 인천국제공항에 나오지 않은 것으로 알려졌다.
박 씨의 유해는 전날 현지 공동 부검에 참여한 경찰청 과학수사운영계장이 경북경찰청 형사기동대장에게 인계 한 후 유족에게 전달한다.
한편 한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 전날 오전 프놈펜 중심가 턱틀라 사원 내부에서 박 씨의 시신을 합동으로 부검했다.
3시간 가량의 부검 후 화장이 이뤄졌고, 즉시 유해 송환이 결정됐다.
부검 결과 장기 적출 등 시신 훼손은 없었지만, 외력에 의한 손상을 배제할 수 없다는 소견이 나왔다. 시신 곳곳에서 다수의 타박상과 외상이 확인된 것으로 전해졌다.
앞서 박 씨는 올해 7월 17일 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아에 도착했다. 이후 현지 범죄 단지인 이른바 ‘웬치’에 감금돼 고문당했다.
경찰 관계자는 “정확한 사인은 국내에서 진행될 조직검사와 약·독물 검사, 그리고 양국 수사 결과를 종합해 규명할 예정”이라고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
