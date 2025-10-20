국감 출석한 오세훈 “10·15대책은 과도한 규제…서울시 의견 반영 안돼”

20일 열린 국회 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서는 정부의 ‘10·15 부동산 대책’을 둘러싸고 여야 간 공방이 이어졌다.
이날 서울시청에서 열린 국감에서 오세훈 시장은 이재명 대통령의 부동산 정책에 대해 “과도한 규제”라며 비판 수위를 높였다. 앞서 정부는 15일 서울 전역을 토지거래허가구역으로 지정해 실거주 목적 외 주택 매입을 제한했다. 오 시장은 “이번 조치로 주택을 사기도, 팔기도 어려워지고 전·월세 물량 확보도 힘들어질 것”이라며 “재개발·재건축 등 정비사업 추진에도 제약이 불가피하다”고 지적했다.
오 시장은 특히 정부가 서울시와 충분한 협의 없이 ‘일방적으로 통보했다’는 점을 문제 삼았다. 오 시장은 “토지거래허가구역 지정 발표 직전 유선상 구두 통보만 받았다”며 “서울시 의견이 제대로 반영되지 않았다”고 했다. 여권 일각에서 제기되고 있는 보유세 인상 방안에 대해서도 “주택가격 상승을 자극할 수 있어 신중해야 한다”고 강조했다.
반면 더불어민주당 의원들은 오 시장이 올해 초 토지거래허가구역 해제 결정을 번복한 점을 들어 책임을 물었다. 민주당은 “잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담) 지역 해제 35일 만에 다시 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구 전체를 규제지역으로 확대한 것은 시장 혼란을 초래한 조치였다”며 “대선을 앞두고 표밭을 의식해 규제를 풀었다가 다시 묶은 것”이라고 비판했다.
이에 대해 오 시장과 국민의힘 의원들은 서울의 주택 공급난은 전임 문재인 정부와 박원순 전 시장 시절 정책의 결과라고 반박했다. 오 시장은 “재건축·재개발은 10~15년 이상 걸리는 사업인데, 과거 뉴타운 해제 등으로 공급 물량이 줄면서 지금의 공급 절벽을 초래했다”고 말했다.
한편 같은 날 열린 국회 기획재정위원회 한국은행 국정감사에서는 집값 상승에 따른 가계부채 증가 문제가 도마에 올랐다. 이창용 한국은행 총재는 “수도권 주택시장이 다소 안정됐다가 최근 서울을 중심으로 다시 과열 조짐을 보이고 있다”며 “서울에 아무리 집을 지어도 인구 유입이 계속되면 공급이 따라갈 수 없다”고 말했다. 그는 “입시제도 등 교육 요인까지 함께 개선돼야 부동산 가격 안정이 가능하다”고 덧붙였다.
