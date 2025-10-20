캄보디아 간 한국인, 매년 2000~3000명씩 안 돌아왔다

미귀국 2021년 113명→ 작년 3248명으로 급증
캄보디아로 간 한국인 상당수가 최근 귀국하지 않은 것으로 나타났다.
태국·베트남 거쳐 입국도…실제 체류 인원 더 많을듯
20일 더불어민주당 박찬대 의원실이 법무부로부터 제출받은 ‘캄보디아 입출국 한국인 통계’에 따르면 캄보디아로 출국한 한국인 수는 2021년 5476명에서 2022년 3만5606명, 2023년 8만4378명, 2024년 10만820명으로 급증했다.
같은 기간 캄보디아에서 귀국한 한국인은 2021년 5363명, 2022년 3만2397명, 2023년 8만1716명, 2024년 9만7572명으로 집계됐다.
연도별 출입국 격차는 각각 113명(2021년), 3209명(2022년), 2662명(2023년), 3248명(2024년)으로 최근 3년 연속 2000~3000명대의 미귀국 인원이 발생했다. 올해도 1~8월 6만7609명이 캄보디아로 향했지만 6만6745명만 되돌아왔다.
단기 관광·출장 인원을 고려하더라도 현지에서 불법 고용이나 스캠(사기) 범죄 등에 가담한 장기 체류자가 적지 않은 것으로 추정된다. 또한 태국·베트남 등 인접국을 통해 캄보디아로 입국하는 경우도 있어 실제 체류 인원은 더 많을 것으로 보인다.
박 의원은 “개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요한 상황”이라며 “지난달 30일 대표 발의한 영사 조력법 개정을 조속히 추진하고, 캄보디아뿐만 아니라 여러 나라에서 동종 사건이 발생하는 만큼 이에 선제 대응하면서 인력·예산이 지원되도록 노력하겠다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
