동아일보

제주항, 57년 만에 中 무역 뱃길 열린다

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

‘무역항’ 지정 후 첫 정기 국제 노선
수산물-삼다수 등 10TEU 수출
경유 필요 없어 물류비 62% 감축

18일 제주항 국제여객터미널에서 제주산 수산물과 삼다수를 실은 컨테이너가 중국 칭다오행 화물선에 선적되고 있다. 제주도 제공
크게보기
18일 제주항 국제여객터미널에서 제주산 수산물과 삼다수를 실은 컨테이너가 중국 칭다오행 화물선에 선적되고 있다. 제주도 제공
제주항에 57년 만에 첫 국제 정기 컨테이너선이 입항했다. 물류비는 62% 절감되고 운송 시간은 최소 2일 단축돼 제주 기업들의 수출입 경쟁력이 크게 높아질 전망이다.

제주특별자치도는 18일 제주항 국제여객터미널에서 ‘제주-칭다오 정기 컨테이너선 첫 입항식’을 개최했다.

첫 입항 선박인 ‘SMC 르자오’호에는 페트칩, 기계 장비 등 약 40TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1대분)의 수입 화물이 실렸으며, 제주에서는 수산물 가공품과 삼다수 등 10TEU 규모의 제품이 중국으로 수출된다. 르자오호는 길이 118m, 폭 20.8m로, 712TEU 적재 능력을 갖췄다. 또 냉동 콘센트 109개를 보유해 신선식품과 냉장 화물 운송에 적합하다.

이번 항로 개설은 1968년 제주항이 무역항으로 지정된 이후 57년 만의 첫 정기 국제항로 개설이다. 해양수산부가 올해 7월 말 항로 개설을 승인하고, 8월 운영 선사를 확정한 뒤 10월 초 운항계획 신고 절차를 마치면서 본격 운항에 들어갔다. 새 항로는 매주 월요일 칭다오에서 출발해 수요일 제주에 도착하고, 토요일 다시 칭다오로 복귀하는 일정으로 운영된다.

제주도는 항로 개설로 물류비 절감 효과가 클 것으로 보고 있다. 기존 부산항 경유 시 컨테이너(1TEU)당 204만 원이던 물류비가 직항 이용 시 77만 원으로 62%(127만 원 인하) 줄어든다. 운송 시간도 최소 2일 단축된다.

또한 인천항 등 기존 항만을 거치지 않고 중국산 건축자재를 직수입하고, 제주산 생수와 화장품을 직수출할 수 있게 됐다. 이와 함께 하역 장비 운영, 보세구역 관리, 선박 입출항 지원 등과 관련한 일자리 창출 효과도 기대된다.

오영훈 제주도지사는 “제주는 천 년 전 탐라 시대부터 바다를 통해 세상과 소통해 온 해상왕국의 정신을 품은 섬”이라며 “제주∼칭다오 항로 개설은 탐라의 DNA를 이어받아 다시 한 번 바다를 길로 만드는 역사적인 순간”이라고 말했다. 이어 “항로 개설로 제주 기업의 물류비가 60% 이상 절감되고, 중국과 동남아 시장 진출이 한층 가까워질 것”이라며 “제주 신항 개발과 연계해 제주항을 동북아 해상물류의 핵심 거점으로 육성하고, 지역 기업이 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

자오보 산둥원양해운그룹 동사장은 “아름다운 제주의 계절에 제주∼칭다오 정기 항로 개설이라는 뜻깊은 자리에 함께하게 돼 매우 영광”이라며 “이번 항로 개설은 양 지역 간 물류뿐 아니라 경제와 문화까지 잇는 새로운 다리가 될 것”이라고 말했다.

#제주항#국제 정기 컨테이너선#물류비 절감#제주-칭다오 항로#운송 시간 단축
송은범 기자 seb1119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스