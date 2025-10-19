지난해 적발된 열차 부정승차 28만 건…부가운임 73억 육박

19일 국회 국토교통위원회 이연희 더불어민주당 의원이 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 열차 부정승차 단속 적발 건수는 28만 5000여건, 승차권 없이 열차에 탔을 때 징수하는 부가운임은 72억 9900만원이었다.
열차 부정승차 적발 건수는 2021년 17만 3000여건에서 2022년 20만 3000여건, 2023년 24만 여건으로 해마다 증가하고 있다. 이에 따라 부가운임도 2021년 33억 6600만원에서 2023년 57억 9500만원, 지난해에는 70억 원을 넘어섰다. 올해는 8월 기준 18만 5000여건이 적발됐으며, 부가운임 징수 금액은 47억 9000만원이다.
열차 종류별로는 KTX가 부정승차 적발건수 18만 6000건으로 전체 적발 건수의 65.3%를 차지했다. 징수한 부과운임은 64억 9500만원이다. 이어 무궁화호가 부정승차 적발 5만 4000건, 부과운임 징수 2억 9700만원, 새마을호가 4만 5000건, 5억 700만원이었다.
지역별로는 경부선에서 15만 건이 적발돼 38억 7600만원의 부가운임을 징수했다. 이어 호남선(4만 1000건, 12억 1100만원), 전라선(2만 8000건, 7억5300만원) 등 순이었다.
최근 5년간 부정승차로 한 명이 가장 많은 부가운임을 낸 사례는 2022년으로, 1797만7800원을 징수했다. 이 밖에도 2023년에는 1016만 4900원, 2024년 1671만 7800원 등 한 명이 1000만 원 이상의 부가운임을 내는 사례가 계속 발생했다.
코레일은 부정승차를 막기 위해 이달부터 부가운임을 표 값의 50%에서 100%로 상향하고, 열차 이용구간 연장 시에도 부가운임 100%를 적용하고 있다.
