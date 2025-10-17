동아일보

이달 말까지 경복궁 향원정-건청궁 개방

16일 서울 종로구 경복궁에서 관람객들이 ‘향원정’을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 15일부터 31일까지 매주 수∼금요일 경복궁 건청궁과 향원정을 일반에 공개하는 ‘조선의 빛과 그림자’ 행사를 진행하고 있다.

신원건 기자
