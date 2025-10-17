본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
이달 말까지 경복궁 향원정-건청궁 개방
동아일보
입력
2025-10-17 03:00
2025년 10월 17일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251016/132579574/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
16일 서울 종로구 경복궁에서 관람객들이 ‘향원정’을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 15일부터 31일까지 매주 수∼금요일 경복궁 건청궁과 향원정을 일반에 공개하는 ‘조선의 빛과 그림자’ 행사를 진행하고 있다.
#경복궁
#향원정
#조선의 빛과 그림자
#궁능유적본부
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
영양분 풍부 즉석 샐러드·마트 통밀빵, 알고 보니 ‘가짜 건강식’
中, 또 ‘희토류 무기’ 꺼내자… 美, 동맹 향해 “중국 대 세계의 대결”
“무려 78년 보관”…英 엘리자베스 여왕 웨딩케이크 경매 나온다
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0