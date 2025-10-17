인천, 중대시민재해 예방 국제 인증 추진

재해 사전 발굴해 시민 안전 강화
인천시는 중대시민재해 예방을 위해 대상 시설에 대한 국제표준 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 추진한다고 16일 밝혔다.
‘ISO45001’은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 국제표준으로, 사업장에서 발생할 수 있는 재해를 사전에 발굴·관리하고 시설의 안전·보건 체계를 갖췄는지를 심사해 인증하는 제도다.
시는 중대시민재해의 안전·보건 관리 강화를 위해 이번 인증을 추진한다고 설명했다. 앞서 2023년 11월 중대산업재해 분야에서 같은 인증을 획득한 데 이어, 이번에는 중대시민재해 분야로 적용 범위를 확대해 전반적인 안전·보건 체계를 강화할 계획이다.
인천시는 중대시민재해 분야에서도 인증을 획득하면 재해 발생 가능성이 있는 위험 요인을 사전에 발굴·관리하고, 안전보건 의무 이행 체계를 한층 더 체계화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “이번 인증 추진은 올해 12월 획득을 목표로 하고 있다”며 “중대시민재해 예방을 위한 관리 체계를 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “선제적인 안전 기반을 조성해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
공승배 기자 ksb@donga.com
