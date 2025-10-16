‘10월, 하남이 K팝의 성지가 된다’…7000만 팬덤 댄서 총집결

하남시는 이달 21~23일 월드클래스 K-POP 댄스 인플루언서 20개 팀을 초청해 ‘2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam’을 개최한다고 16일 밝혔다. 단순한 춤을 넘어 하나의 글로벌 문화 현상으로 자리 잡은 K-POP 커버댄스. 그 최전선에서 전 세계 트렌드를 이끄는 이들이 하남에 집결한다.
이번 행사가 특별한 이유는 단지 유명 인플루언서의 공연 때문만은 아니다. K-POP 커버댄스는 국적과 언어의 장벽을 넘어, 오직 춤이라는 언어로 소통하는 가장 강력한 소셜 미디어 콘텐츠다.
본 공연에 앞서 21, 22일, 하남의 심장부가 거대한 스튜디오로 변신한다. 미사경정공원의 수변 풍경, 당정뜰의 고즈넉한 자연, 유니온타워의 압도적인 전경은 인플루언서의 무대가 된다.
칼 같은 춤 선과 섬세한 표정 연기를 하남의 아름다운 풍광 속에 녹여내며 한 편의 예술 작품과 같은 커버댄스 영상을 제작한다. 이 영상들은 단순한 홍보 영상을 넘어, 전 세계 팬들이 열광하고 공유하는 ‘화제의 콘텐츠’가 될 것이다.
축제의 하이라이트는 23일 오후 7시 반 하남문화예술회관 대극장에서 열리는 ‘댄스 퍼포먼스 콘서트’.
우크라이나의 ‘Ten Yujin’(팔로워 2316만), 호주의 ‘Hannah Kaye Balanay’(팔로워 1836만) 등을 포함한 20개 팀의 인플루언서가 화려한 댄스 경연을 펼친다. 방송인 크리스티안 부르고스의 재치 있는 진행과 특별 게스트 이찬재, 안경자의 특별 무대는 축제의 열기를 끌어올릴 예정이다. 예매 오픈 첫날 모든 좌석이 매진되며 K-POP 팬들의 뜨거운 인기를 실감케 했다. 현장 참여가 힘든 시민을 위해 당일 하남시 공식 유튜브를 통해 라이브 실황 중계도 한다.
하남시와 하남문화재단은 이번 행사가 해외 K-POP 팬들에게 하남을 ‘꼭 가봐야 할 도시’로 각인시키고, K-스타월드 조성에 발맞춰 하남시를 K-컬처 중심지로 자리매김하도록 한다는 계획이다.
이현재 하남시장은 “‘글로벌 K-POP 댄스 챌린지’는 ‘K-컬처 복합 콤플렉스’ 조성의 성공적인 비전을 전 세계에 알리는 중요한 출발점”이라며 “하남시는 K-컬처의 무한한 가능성을 증명하고, 전 세계인이 찾아오는 대한민국 최초의 ‘글로벌 공연 문화 중심도시’로 도약하겠다”라고 말했다.
