경찰관 쓰러뜨린 취객 ‘근접 테이저건’ 맞고 뻗었다 (영상)

거리 한복판에서 행패를 부리고 경찰까지 폭행한 20대 남성이 테이저건으로 제압됐다. 현장에는 시민들이 오가고 있었지만, 그는 도로에 드러누워 차량 통행을 막으며 난동을 부렸다.
● 시민 향해 욕설 퍼붓고 도로 점거
14일 대전 둔산경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 20대 남성 A 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.
A 씨는 지난 8월 13일 새벽 2시경 대전 서구 둔산동 한 도로에서 행인들에게 시비를 걸고 도로에 누워 차량 통행을 방해한 혐의를 받는다. 그는 현장에 출동한 경찰관을 넘어뜨린 뒤 몸으로 짓누르기까지 한 것으로 드러났다.
당시 시민들은 욕설을 퍼붓는 A 씨를 피해 길을 돌아서 지나갔다. 주변에는 그의 친구들도 있었지만 누구 하나 제지하지 않았다. 결국 한 시민이 “술에 취한 남성이 도로에 누워 차량 통행을 막고 있다”고 112에 신고했다.
● 경찰 제압 시도에 거친 저항…테이저건 ‘스턴 모드’ 사용
신고를 받고 출동한 경찰은 순찰차 2대를 현장에 투입했다. 그러나 경찰이 인적사항을 확인하려 하자, A 씨는 친구 B 씨와 함께 큰소리로 위협하며 거칠게 반항했다. 이어 몸싸움이 벌어지자 그는 경찰관을 밀치고 쓰러뜨린 뒤, 몸으로 눌러 제압을 시도했다.
경찰은 더 이상의 피해를 막기 위해 테이저건을 꺼냈다. 다만 현장에 일반 시민이 다수 있어, 공중 발사 방식은 위험하다고 판단했다. 이에 경찰은 신체 일부를 접촉해 마비시키는 ‘스턴 모드’를 사용, 가까운 거리에서 A 씨를 제압했다.
강하게 저항하던 A 씨는 전류 충격을 맞은 뒤 결국 길 위에 쓰러졌고, 친구 B 씨도 항의하다 경찰 제지에 순순히 응했다.
● 경찰 A 씨와 친구 B 씨, 공무집행방해로 검찰에 송치
경찰은 A 씨와 B 씨를 공무집행방해 혐의로 입건한 뒤 검찰에 송치했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
