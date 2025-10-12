英상공회장, 크루 예비부부, 베트남 유학생… 함께 달렸다

2025 서울달리기 도심서 축제
역대 최다 2만2800여 명 참가
하프코스 여성 참가 매년 늘어
74세 권오갑 HD현대 회장 완주
마스터스 러너의 축제인 2025 서울달리기(서울시, 동아일보 공동 주최)가 12일 열렸다. 올해 대회에는 역대 최다인 1만2800여명이 참가했다. 서울 청계광장 앞 세종대로를 출발한 참가자들은 동대문, 남대문 등을 거쳐 서울광장 옆 무교로로 골인했다.
서울달리기는 하프코스와 11km 코스 두 부문으로 나뉘어 열린다. 올해는 전체 참가자 중 하프코스 참가자가 9100여명에 달했다. 특히 하프코스 여성 참가자가 매년 꾸준히 늘어나고 있다.
이날 하프코스를 처음 뛰었다는 이수민 씨(26)는 “늘 10km만 뛰었는데 나를 러닝에 입문하게 한 친구가 ‘최고는 서울달리기다. 첫 하프코스 데뷔를 강렬하게 해봐라’라고 추천해 줘서 도전하게 됐다”며 웃었다.
이 씨는 자신에게 서울달리기 참가를 추천한 친구가 최근 아킬레스건을 다쳐 이번 대회에 홀로 참가했다. 이 씨는 “평소에는 갑천(대전)을 혼자 뛴다. 11km 이상을 뛴 건 오늘이 처음이다. 응원해 주시는 분들이 많아서 힘이 났다”고 했다. 데이터사이언스를 전공하는 대학원생인 그는 “내게는 올해 가장 큰 목표였던 대회다. 이제는 다시 연구하러 가야 한다”라며 웃었다.
김소정 씨(43)도 이날 처음으로 하프코스에 도전해 완주에 성공했다. 김 씨는 “지난해 9월부터 본격적으로 뛰기 시작했다. 주변에서 하프코스를 많이 뛰어서 나도 덩달아 뛰게 됐다. 첫 도전이어서 어렵긴 했는데 완주해서 기쁘다”고 했다. 김 씨는 “대회가 질서정연하게 진행돼 좋았다. 앞으로 풀코스에도 도전할 생각인데 그때도 완주를 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.
지난해 대회까지 레이스 초반에 포함됐던 광화문∼청와대를 지나 경복궁 담벼락을 한 바퀴 도는 코스는 사라졌다. 2022년 대회 때부터 지난해까지 포함됐던 이 코스는 서울의 역사와 현대를 한꺼번에 볼 수 있다는 점에서 호평을 받았지만 경복궁 인근 진입 때 도로 폭이 좁아져 병목현상이 발생하곤 했다. 부상 위험이 따르는 것은 물론이고 기록에도 좋지 않은 영향을 끼쳤다.
올해부터는 레이스 출발 후 청와대로 향하는 오르막을 뛰는 대신 종로에서 동대문 방향으로 곧장 진입한다. 오르막 없는 평탄한 코스라 초반 페이스 조절이 더 쉬워졌다. 러너들에게는 개인 최고기록(PB) 경신을 노릴 기회였던 셈이다.
러닝 크리에이터 ‘임바’로 알려진 유문진 씨(35)는 개인 최고기록인 1시간10분24초로 완주해 하프코스 남자부 5위에 자리했다. 유 씨는 “(11km와 하프 코스의) 주로가 겹치지 않아서 달리기 좋았다. 오히려 도심 한 가운데를 달리며 주위 풍경을 더 넓게 볼 수 있어서 좋았다”고 했다.
한국 생활 20년 차인 영국인 션 블레이클리 씨(45)도 이날 11km를 개인 최고기록으로 완주했다. 회계법인에서 근무하며 주한영국상공회의소 회장도 맡고 있는 그는 2년 전 서울달리기 이후 두 번째 참가다.
블레이클리 씨는 “코스가 평탄해졌다고 들었는데 체감상으로는 지난번보다 오르막 구간이 더 힘들었다. 나이를 먹어서 그런가 보다(웃음). 그래도 오늘 개인 최고기록을 세웠다”고 말했다. 그는 “대회에 함께 참가한 유치웅 코치 덕에 기록을 많이 줄였다. (하프코스에 참가한) 유 코치가 반대쪽에서 나를 지나쳐 갔다. 1위로 달리고 있더라. 그가 오늘 1위를 할 것 같다”고 했다. 블레이클리 씨의 코치 유 씨는 이날 1분9분28초의 기록으로 하프코스 남자부 2위로 골인했다.
블레이클리 씨는 이날 결승선에서 롭 윌킨슨 씨(40)와 함께 ‘인증 샷’을 남겼다. 윌킨슨 씨는 한국 생활 6년 차로 주한영국상공회의소 부회장을 맡고 있다. 윌킨슨 씨가 “두 아이 피비(9), 마가리타(5)에게 보여주기 위해 뛰었다”고 하자 블레이클리 씨 역시 “저도 해리(6), 레오(5)를 위해 뛰었다”며 웃었다.
서울달리기는 서울 도심을 달리며 풍경을 즐기는 ‘펀런’으로도 많은 러너들의 사랑을 받고 있다.
러닝크루에서 만나 결혼을 약속한 김성혁(33), 조혜원(32) 씨는 결혼 기념 풍선을 들고 뛰었다. 예비 신부 조 씨는 머리에 면사포도 썼다. 다른 러너들은 이들을 보고 “축하한다”는 인사를 남겼다. 내년 3월 결혼식을 앞둔 조 씨는 “달리면서 (결혼) 축하를 정말 많이 받아서 잘 살 것 같다”고 했다. 김 씨도 “‘감사합니다’라고 계속 외치다보니 힘이 들었다”며 웃었다.
한성대에서 관광학 박사과정을 밟고 있는 원린지 씨도 지난해부터 1997년생으로 구성된 러닝크루인 ‘소란스런’에서 달리기 시작해 올해까지 2년 연속 서울달리기 하프코스를 뛰었다. 베트남 출신으로 이날 베트남 국기 모양의 머리핀을 달고 뛴 원 씨는 “97년생 소띠들이 모인 러닝크루 친구들이 응원을 많이 해줬다. 같이 고깃집에 가서 단백질 보충을 하기로 했다”며 웃었다.
울산에서 영어 강사로 일하며 한국에 3년째 거주 중인 아메리제 파운쿠마르 씨(31·남아프리카공화국)는 11km 레이스 완주 후 결승선 풍경을 카메라에 담기 바빴다. 파운쿠마르 씨는 “울산, 포항 쪽 대회만 나갔었는데 서울에서 열리는 대회에 나와보고 싶어서 참가했다”고 했다. 파운쿠마르 씨는 “뛰면서 주위 풍경을 둘러보는 걸 좋아한다. 서울달리기를 하면서 이미 서울 관광을 다 한 것 같은 기분”이라며 웃었다.
유아차를 밀며 달리는 ‘캥거루 크루’의 아버지들도 아이들과 함께 레이스를 완주했다. 김찬우 씨(34)는 29개월 된 쌍둥이 라온, 하온 양을 유아차에 태우고 하프코스에 출전했다. 김 씨가 10km 구간을 통과할 때부터 잠에 들었다는 아이들은 결승선을 통과한 뒤에도 눈을 뜨지 못했다.
같은 크루의 조충훈 씨(39)도 이날 둘째 하윤 양을 유아차에 태우고 하프코스를 완주했다. 조 씨는 “아내가 둘째를 임신했을 때부터 첫째와 뛰기 시작했다. 혼자 뛸 때는 가볍게 뛰다가 아이랑 같이 뛰면서 본격적으로 달렸다”고 했다. 2년 전 서울달리기에서는 첫째 가윤 양(6)을 태우고 완주했던 조 씨는 이번 대회엔 둘째와 함께 했다. 아내 이민정 씨(36)는 첫째 가윤 양과 함께 결승선으로 들어오는 조 씨를 반겼다.
이번 대회 최고령 참가자였던 권오갑 HD현대 회장(74)은 11km 코스를 1시간27분5초의 기록으로 완주했다.
