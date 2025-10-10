중부 가을비, 일요일엔 남부로 확대…낮 30도, 가을답지 않은 더위

이번 주말에는 중부지방을 중심으로 비가 내리다가 일요일인 12일 강수 구역이 내륙 대부분 지역으로 확대되겠다. 예상 강수량은 토요일인 11일까지 최대 60㎜, 12일엔 40㎜다.
10일 기상청에 따르면 수도권 등 중부지방은 중국 발해만 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 주로 받아 주말 내내 대체로 흐리겠다.
비구름이 중부지방을 통과하며 11일까지 비를 뿌리겠다. 12일에는 경기 남부부터 남해안까지 다소간 비가 또 내릴 전망이다.
이날(10일) 여태 내린 강수량을 제외하고, 11일까지 추가로 내릴 비는 서울과 인천, 경기 남부에 10~40㎜, 경기 북부와 서해5도 10~60㎜, 강원 북부 10~40㎜, 강원 중부와 남부 내륙·산지 5~30㎜, 강원 남부 동해안 5~10㎜, 충청권 5~10㎜다.
12일엔 강원 영동에서 비가 내리기 시작해 오전에 경북권, 오후에 전라 동부와 경남권, 충청권에 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 강원 영동에 10~40㎜, 강원 영서와 충청권, 전라권 5㎜ 안팎, 경북 북부 동해안과 북동 산지 5~20㎜, 부산·울산·경남 5~10㎜, 그 밖의 경상권 5㎜ 안팎이다. 수도권에서는 경기 남부에 5㎜ 내외의 비가 내리는 곳이 있겠다.
11일 아침 최저기온은 16~21도, 낮 최고기온은 20~30도, 12일엔 최저 16~21도, 최고 20~28도로 평년(최저 7~16도, 최고 21~24도)보다 높겠다. 광주와 전주 낮 기온은 최고 29도까지 올라가는 등 한낮에는 가을치곤 높겠다.
당분간 동해안과 제주 해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.
기후에너지환경부에 따르면 미세먼지는 11일 전 권역에서 ‘좋음’이 예상된다. 오존은 전남과 부산, 울산, 경남 등 당장 비가 내리지 않는 남부 지방을 위주로 ‘나쁨’ 수준이 예보됐다. 이튿날인 12일에는 전남·경남에서 ‘나쁨’ 수준이 이어질 전망이다.
댓글 0