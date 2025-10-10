동아일보

카톡 대개편 논란 홍민택 CPO, 나무위키 ‘AI 풍자곡·논란 문서’ 삭제 요청

카카오톡 개편 발표를 진행하고 있는 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO). 뉴시스
15년만에 카카오톡 대규모 개편을 주도한 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 자신과 관련된 나무위키 문서 일부에 대해 “허위 사실과 개인 비방”이라며 삭제를 요청했다. 홍 CPO 측은 법적 조치를 예고하며 “근거 없는 악성 게시물 확산을 막겠다”고 밝혔다.

● ‘홍민택’ 문서 논란…삭제 요청한 항목은?

10일 나무위키에 따르면, 홍 CPO는 ‘홍민택’ 문서 내 ‘2025년 카카오톡 대개편 관련 논란’과 인공지능(AI) 풍자곡 ‘카톡팝’ 항목에 대해 임시조치(비공개)를 요청했다.

그는 해당 내용이 “사내 카르텔 형성, 실무진 반대 무시, 자화자찬” 등 근거 없는 비방성 표현으로 구성돼 있으며, “명백한 허위 사실”이라고 주장했다.

홍 CPO의 변호인은 “게시물의 출처가 익명 커뮤니티(블라인드) 캡처에 불과하며, 사실 확인 근거가 전혀 제시되지 않았다”며 “공익보다는 개인적 비방 의도가 짙다”고 밝혔다.

● 익명 커뮤니티서 시작된 논란…카톡 개편 강행설까지

최근 직장인 커뮤니티 블라인드에는 카카오 인증 사용자가 “홍 CPO가 개발자 반대에도 불구하고 카카오톡 친구탭 개편을 강행했다”는 글을 게시해 논란이 번졌다.

이에 홍 CPO 측은 “익명 커뮤니티의 추측성 주장일 뿐 사실과 다르다”며 강력 대응 방침을 내놨다.

홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)를 패러디 하는 유튜브 영상. 유튜브 캡처
● AI 패러디 영상 ‘카톡팝’도 문제 삼아…“초상권 중대 침해”

홍 CPO 측은 AI 패러디 콘텐츠 ‘카톡팝’에 링크된 영상들도 명예훼손 및 초상권 침해에 해당한다고 주장했다.

변호인은 “홍 CPO의 얼굴 사진을 AI로 변형·합성해 제3자 저작물과 결합하고, 비하성 자막과 가사를 삽입했다”며 “이는 명백한 불법 정보에 해당한다”고 말했다.

또 “관련 영상은 유튜브 등 플랫폼에서도 삭제 절차가 진행 중”이라고 덧붙였다.

홍 CPO 측은 법적 근거로 △정보통신망법 제44조의7(불법정보 유통금지) △제70조(벌칙) △형법 제307조(명예훼손) △제311조(모욕) 등을 제시하며, 서비스 제공자는 임시조치 의무를 이행해야 한다고 강조했다.

● 나무위키 “임시조치는 수용, 신청서 비공개는 불가”

나무위키 측은 요청을 받아들여 홍 CPO 관련 게시물 항목을 다음달 8일까지 임시조치했다. 다만 홍 CPO 측의 ‘신청서 비공개’ 요청은 받아들이지 않았고, 투명성 보고서 형태로 전체 공개했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
