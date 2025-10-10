연기 ‘열일’하던 크리스탈, 가수 컴백 예고에 관심 고조

그룹 f(x)(에프엑스) 출신 배우 크리스탈(정수정)이 가수 컴백을 예고, 벌써부터 기대감이 높아지고 있다.
최근 크리스탈 소속사 비스츠앤네이티브스(이하 BANA)에 따르면 크리스탈은 현재 솔로 음반을 준비 중이다. 크리스탈도 지난달 말 자신의 인스타그램에 녹음실 사진을 공개하며 첫 솔로 음반 작업을 예고했다.
크리스탈은 지난 2017년 발표한 프로젝트 싱글 ‘아이 돈트 워너 러브 유’(I Don‘t Wanna Love You) 이후 공식적으로 신곡 음원을 발매한 적이 없다. 지난해 2월 소속사 BANA로 이적한 뒤, 무료 음원 플랫폼 사운드클라우드 계정을 통해 커버곡 ’조지 포지‘와 ’아님 커밍 백‘을 공개했으나 이후에도 연기 활동에 집중해 왔다.
특히 크리스탈이 이번에 앨범을 발매한다면, 데뷔 이후 첫 솔로 앨범이 된다. 그는 2009년 f(x)로 데뷔해 ’라차타‘, ’핫 서머‘, ’일렉트릭 쇼크‘, ’첫 사랑니‘, ’레드 라이트‘, ’포 월즈‘, ’올 마인‘ 등 다양한 히트곡을 발매하며 큰 사랑을 받았다.
그러나 2016년 이후 사실상 f(x) 활동은 멈췄고, 크리스탈은 연기 활동에 집중해 왔다. 그는 2010년 시트콤 ’볼수록 애교만점‘을 시작으로 ’하이킥! 짧은 다리의 역습‘, 드라마 ’상속자들‘, ’내겐 너무 사랑스러운 그녀‘, ’하백의 신부 2017‘, ’슬기로운 감빵생활‘, ’플레이어‘, ’써치‘, ’경찰수업‘, ’크레이지 러브‘ 등과 영화 ’애비규환‘, ’새콤달콤‘, ’거미집‘ 등에 출연했다. 차기작으로도 영화 ’짱구‘, 드라마 ’대한민국에서 건물주 되는 법‘이 있다.
다만 크리스탈은 그간 여러 번 인터뷰를 통해 가수 컴백에 대한 생각이 열려있다고 밝혀왔다. 특히 지난 2023년 ’거미집‘ 관련 인터뷰에서 “(가수를) 안 하고 싶어서 안 하는 것도 아니어서 아쉬움이 너무 크다”라며 “저도 기회가 된다면 앨범을 내고 싶고, 나를 잘 찾아줄 수 있는 프로듀서가 나타나면 앨범을 내지 않을까 싶다”고 전한 바 있다.
배우로 ’열일‘해온 크리스탈이 직접적으로 가수 컴백을 예고한 만큼, 데뷔 후 처음으로 첫 솔로 음반이 나올지 이목이 쏠린다.
댓글 0