바이킹-미니기차 타러 청주 ‘팝업 놀이터’ 가볼까

충북 청주시는 11일 생명누리공원에서 팝업 놀이터 ‘오늘! 여기! 꿀잼’을 운영한다고 9일 밝혔다. 팝업 놀이터는 생활권 가까운 공원에 설치돼 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 이동식 테마 놀이터를 말한다.
오전 11시부터 오후 3시까지 열리는 이번 팝업 놀이터 메인 무대에서는 디제잉, 벌룬·마술·버블 공연, 연날리기 대회, 가족 운동회가 진행된다. 잔디밭에는 놀이존과 체험존, 가족 단위로 즐길 수 있는 야외도서관이 운영된다. 놀이존에는 바이킹, 미니기차, 페달보트, 에어바운스, 키즈챌린지 등이 준비되며 야구·축구·공 맞추기 등 게임형 체험도 가능하다. 일부 놀이기구는 현장 예약제로 운영된다.
체험존에서는 페이스페인팅, 풍선아트, 민속놀이, 비눗방울 체험을 비롯해 청주공예비엔날레 조직위원회, 청주시립도서관, 청주시서점조합과 연계한 문화체험 프로그램도 마련된다. 캐릭터 포토존과 푸드트럭도 운영된다. 팝업 놀이터의 모든 프로그램은 무료다. 당일 비가 오면 다음 날인 일요일에 운영한다. 시는 △유기농복합단지(18일) △무심천체육공원(25일) △문암생태공원(11월 1일) 등에서 팝업 놀이터를 추가 운영할 계획이다.
댓글 0