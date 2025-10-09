동아일보

오늘 한글날… “예쁜 한글 열심히 배울게요”

  • 동아일보
한글날을 하루 앞둔 8일 경기 용인시 기흥구 경기도어린이박물관을 찾은 가족이 알록달록한 모자이크 타일로 만들어진 한글 벽화 앞에서 즐거운 시간을 보내고 있다.

#한글날#한글#경기도어린이박물관
용인=장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
