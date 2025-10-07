귀경길 전국 비 소식…중부 시간당 20㎜ 등 ‘주의’

7일 전국 대부분 지역에 비가 내린다. 특히 인천·경기남부와 강원산지, 충남 등 중부 지방을 중심으로 시간당 20㎜ 내외의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 곳곳에 내리는 비로 귀경길 도로 혼잡이 예상돼 안전에 주의가 필요하다.
기상청은 이날 전국에 가끔 비가 내리다 밤에 대부분 그치겠다고 예보했다. 다만 서울·인천·경기남부와 강원영서남부, 충청권에는 8일까지 비가 이어지는 곳이 있다.
6~8일 지역별 예상 강수량은 △인천·경기남부 20~60㎜ △서울·경기북부, 서해5도 10~40㎜ △강원산지·동해안 20~60㎜ △강원내륙 10~40㎜ △대전·세종·충남 20~60㎜ △충북 10~40㎜ △전북 10~40㎜ △광주·전남 5~20㎜ △경북북부동해안·북동산지 20~60㎜ △경남서부내륙, 경북북부내륙 10~40㎜ △부산·울산·경남(경남서부내륙 제외), 대구·경북(경북북부 제외) 5~20㎜ △제주도 5㎜ 안팎 등이다.
기온은 평년보다 높을 수 있다. 전국적으로 당분간 아침 기온은 평년(최저 8~16도)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(최고 21~24도)과 비슷하거나 조금 높다. 이날 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 18~26도 분포를 보일 것으로 예상된다.
박성진 기자 psjin@donga.com
