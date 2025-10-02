SUV 600m 밀고간 뒤 달아난 트레일러…보름 만에 운전자 자수

대형 트레일러가 고속도로에서 SUV를 들이받아 600m나 밀고 간 뒤 아무런 조치 없이 현장을 떠난 사건이 발생했다. 트레일러 운전자는 사고 발생 후 보름 만에 경찰에 자수했다.
충북경찰청 고속도로순찰대는 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 트레일러 운전자 50대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 2일 밝혔다.
A씨는 지난달 17일 오후 6시 45분쯤 중부내륙고속도로 하행선 북충주IC 인근에서 자신이 몰던 20톤 트레일러로 SUV를 뒤에서 들이받은 뒤 도주한 혐의를 받는다.
당시 빗길 속 차로를 달리던 트레일러는 SUV를 들이받은 뒤 속력을 줄이지 않은 채 600m 가량 밀고 갔다. SUV는 좌측으로 90도 회전한 채 속수무책으로 밀려갔다. 당시 블랙박스 영상에 따르면 SUV 운전자는 경적을 울리며 “으악, 으악! 멈춰 멈춰 멈춰”라고 외쳤지만, 트레일러는 멈추지 않았다.
상황이 약 36초간 이어진 끝에 SUV가 갓길로 튕겨 나갔고, 잠시 정차했던 트레일러는 별다른 조치 없이 그대로 현장을 떠났다. 이 사고로 SUV 운전자는 전치 2주의 상해를 입었다.
A씨는 언론에 보도된 영상을 본 동료의 전언으로 사고 사실을 알게 된 뒤 이날 경찰에 자수한 것으로 알려졌다. 그는 경찰 조사에서 “사고가 난 줄 몰랐다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
