추석연휴 앞 붐비는 인천공항 여객터미널

  • 동아일보
최장 10일간 이어지는 추석 ‘황금연휴’를 하루 앞둔 2일 오전 인천국제공항 제1여객터미널 면세구역이 여행객들로 붐비고 있다. 인천국제공항공사는 이번 연휴 기간에 하루 평균 22만3000명, 총 245만3000명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 전망했다.

인천=송은석 기자 silverstone@donga.com
