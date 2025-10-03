본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
추석연휴 앞 붐비는 인천공항 여객터미널
동아일보
입력
2025-10-03 01:40
2025년 10월 3일 01시 40분
송은석 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251002/132514390/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
최장 10일간 이어지는 추석 ‘황금연휴’를 하루 앞둔 2일 오전 인천국제공항 제1여객터미널 면세구역이 여행객들로 붐비고 있다. 인천국제공항공사는 이번 연휴 기간에 하루 평균 22만3000명, 총 245만3000명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 전망했다.
#인천공항
#추석연휴
#여객터미널
#황금연휴
#여행객
인천=송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[사설]삼성·SK ‘스타게이트’ 참여… 투자 막는 ‘금산분리’ 빗장 풀어야
성동구 아파트 20일 새 8000만원↑… 뜨거운 ‘한강벨트’
9월 물가 2.1% 상승… 커피 16%-달걀 9% ‘껑충’
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0