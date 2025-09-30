“차에서 전화 대신 걸어주면 10만원”…초등생 유인 시도 60대男 검거

미성년자 대상 범죄 전과도 드러나
돈을 미끼로 초등학생을 유인해 차량에 태우려고 했던 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
부산 강서경찰서는 미성년자 유인 미수 혐의로 60대 남성 A 씨를 검거해 조사 중이라고 30일 밝혔다. A 씨는 전날 오후 6시경 강서구 한 학원가 인근 도로에서 초등학생 B 양에게 접근해 “차에서 대신 전화를 걸어주면 10만 원을 주겠다”며 B 양을 유인하려 한 혐의를 받고 있다.
B 양은 거절 의사를 밝히고 현장에서 벗어난 뒤 귀가해 부모에게 이 사실을 알렸다. B 양 부모의 신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 경남 창원 자택에 있던 A 씨를 긴급체포했다.
경찰에 따르면 A 씨는 과거 미성년자를 대상으로 한 범죄 전과가 있었다. 경찰 조사에서 A 씨는 “좋아하는 여성과 통화하고 싶은데 내 전화를 받지 않았다. 번호가 저장되지 않은 휴대전화로 전화를 걸면 받을 것 같아 B 양에게 전화 통화를 부탁한 것”이라고 진술했다고 한다.
경찰은 A 씨의 말에 신빙성이 있는지 등을 확인하는 조사를 진행 중이다. CCTV 분석을 통해 A 씨가 B 양의 뒤를 오래 뒤쫓았는지 등도 파악할 예정이다. 경찰 관계자는 “과거 비슷한 전과가 있다고 해서 이번 범행의 의도를 단정할 수는 없다”며 “구체적인 내용은 계속 조사할 예정”이라고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
