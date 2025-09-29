정부 “전소된 96개 시스템, 대구에 재구축까지 한달 걸릴 듯”

정부가 대전 국가정보자원관리원 화재의 직접적인 영향을 받은 96개 시스템을 대구 민관협력 클라우드 구역에 설치하는 데 4주가량 소요될 것으로 예상된다고 밝혔다.
중앙재난안전대책본부는 29일 오후 브리핑에서 “화재에 직접 영향받은 96개 시스템은 대구 민관협력 클라우드 구역에 설치 예정”이라며 “정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 정도 소요될 것으로 예상된다”고 했다. 그러면서 “대구센터 입주기업의 협조하에 최대한 일정을 당기는 것을 목표로 하고 있다”고 했다.
중대본에 따르면 이날 낮 12시 기준 장애가 발생한 647개 정보시스템 중 62개 시스템이 정상화됐다. 이 가운데 1등급 시스템은 16개로, 44.4%가 복구돼 가동 중이다.
이번 화재에 직접적인 영향받은 정보시스템은 96개다. 이 가운데 1등급 시스템은 국가보훈부 통합보훈, 국민권익위원회 국민신문고 서비스, 법제처 국가법령정보센터, 행정안전부 안전디딤돌이다.
2등급 정보시스템은 고용노동부 노사누리, 과학기술정보통신부 행정포털시스템, 국무조정실 홈페이지, 보건복지부 사회복지시설정보, 환경부 통합홈페이지 등이다.
3등급 정보시스템은 개인정보보호위원회 홈페이지, 언자력안전위원회 전자결제, 저출산고령화사회위원회 홈페이지 등이다.
4등급 정보시스템은 국민경제자문회의 홈페이지, 국민권익위원회 민원정보분석시스템, 기획재정부 복권위원회, 대통령비서실 범용이관파일생성기, 문화체육관광부 정책브리핑, 법제처 국가법령업무지원, 산업통상자원부 사이버도서관, 소방청 건축물소방안전정보통합관리시스템 등이다.
정부는 대전센터 복구작업에 대해 “가용자원을 총동원해 현장에 투입 중”이라며 “화재 영향이 적은 1~6 전산실 시스템부터 재가동 중”이라고 했다.
그러면서 “5층 전산실은 분진 청소 후 재기동을 계획 중”이라며 “서버 등 정보시스템은 정전기, 물에 취약하기 때문에 전문업체가 작업하며 이 작업은 1~2주 정도 소요될 전망”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
