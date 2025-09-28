1개층 화재에 사실상 ‘국가 기능 정지’…데이터관리 구멍 드러났다

국정자원 화재에 647개 국가 전산망 마비
대전 본원에 국가 정보시스템 3분의 1 집중
본원 유사시 광주-대구 등 보완 못해
데이터-재난복구 이중화 취약점 드러나
“민간 활용해서라도 실시간 백업 필요”
26일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 1개 층에서 발생한 화재로 정부 수백 개 전산 시스템이 사흘 넘게 먹통이 되면서 정부의 데이터 관리·복구 체계에 큰 구멍이 드러났다는 지적이 제기되고 있다. 이번 사태로 ‘정부 전산은 재난 상황에서도 3시간 이내 복구된다’던 정부의 기존 설명이 무색해졌고, 비상시 즉시 대체할 시스템도 사실상 없다는 점이 공개됐다.
● 데이터 ‘이중화’ 체계 미비
국정자원은 중앙행정기관과 지자체의 주요 전산 시스템과 데이터를 통합 운영·관리하는 정부 정보기술(IT) 인프라 총괄 기관이다. 대전·광주·대구 3곳에서 1600여 개 전산 시스템을 분산 운영한다. 대전 본원에 전체 국가 정보시스템의 3분의 1 이상이 집중돼 있다. 이번 화재로 정부24, 국민비서, 인터넷우체국, 119 신고 시스템 등 647개 시스템이 동시 중단됐다.
광주 분원은 경찰 112 신고·법무부·특허청·국세청 시스템을, 대구 분원은 ‘민생지원 소비쿠폰’ 등 복지 시스템을 담당하고 있어 일부 서비스는 유지됐다. 그러나 대전 본원이 멈추자 다른 센터가 실시간으로 이를 대신하지 못해 1개 층 화재로 전국 대민 서비스가 마비되는 취약성이 드러났다. 정부는 “대전·광주 간 상호 복구 시스템은 최소 규모로, 시스템 구성이 제각각이라 순차 전환이 불가피하다”고 설명했다. 완전한 ‘쌍둥이 서버’로 설계되지 않아 즉각 전환이 어려웠다는 것이다.
이번 사태로 ‘데이터 이중화’와 ‘재난복구(DR) 이중화’ 모두 불완전했다는 점이 드러났다. 데이터 이중화는 데이터를 여러 장소에 복사·보관해 한쪽 서버에 문제가 생겨도 다른 지역에서 데이터를 불러올 수 있게 하는 조치다. DR 이중화는 데이터뿐 아니라 서버·네트워크·운영 환경까지 통째로 복제해 한쪽이 멈추면 다른 쪽이 즉시 서비스를 이어받는 체계다. 국정자원은 일부 데이터는 백업해 두고 있었지만, 운영 시스템 전체를 즉시 전환할 DR 이중화는 갖추지 못했다. 데이터 손실은 피했으나 복구까지 시간이 오래 걸리게 된 이유다.
2022년 SK C&C 데이터센터 화재 당시 ‘카카오톡 먹통’ 사태에서도 데이터 이중화 부실이 문제로 지적됐다. 2023년 11월에도 정부 행정전산망이 대규모로 마비되자 정부는 DR 체계를 전면 개편하겠다고 발표하며 “앞으로는 3시간 이내 복구가 가능하도록 하겠다”고 약속했다. 그러나 이번 화재로 여전히 미비한 체계가 드러난 셈이다. 이재용 국가정보관리원장은 “지난해 (DR 이중화) 컨설팅을 마쳤고 올해 시범사업을 진행 중이지만 본격 전환까지는 시간이 필요하다”고 설명했다.
●13년째 멈춘 ‘공주 DR 센터’…예산도 축소
충남 공주에 대전 본원을 보완할 DR 전용 클라우드 센터 건립 계획은 2012년 착수 이후 13년째 지지부진하다. 애초 2023년까지 개소할 예정이었지만 예산 문제로 올해 하반기로 개소 시점이 미뤄졌다. 2024년 편성된 251억5000만 원 예산도 집행되지 못했고, 올해는 16억1400만 원만 배정돼 사실상 ‘명맥만 유지’하는 수준에 그쳤다. 전문가들은 “적어도 국가 1등급 정보만이라도 다른 지역 센터에 실시간 백업해 두는 공간적 이중화가 시급하다”고 지적한다. 업무 영향, 사용자 수 등을 합산해 90점 이상이면 1등급 정보다.
전문가들은 정부 전산망의 안정성을 근본적으로 강화해야 한다고 지적한다. 염흥열 순천향대 정보보호학과 명예교수는 “사회적 혼란으로 인한 비용을 생각하면 국가 1등급 정보는 즉시 전환 가능한 이중화 체계로 관리해야 한다”고 했다. 김명주 서울여대 정보보호학과 교수도 “화재나 해킹 등으로 서버가 취약할 때 실시간으로 백업 서버가 동기화되는 액티브-액티브 방식이 아니면 데이터 손실을 막기 어렵다”며 “민원 서비스는 민간 클라우드까지 활용해 가용성을 높이는 방안을 검토해야 한다”고 조언했다.
