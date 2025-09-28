개인정보위, 국정자원 화재에 “개인정보 유출 피해는 없었다”

개인정보보호위원회는 국가정보자원관리원 화재로 발생한 전산장애에 따른 개인정보 유출이나 침해 징후는 현재까지 발견되지 않았다고 밝혔다.
28일 개인정보위는 “26일 국가정보자원관리원 화재로 인해 위원회 소관 대민서비스에 장애가 발생함에 따라 사고 발생 직후 즉시 위기대응반을 가동하고, 국정자원과 긴밀히 협력해 복구 절차를 추진 중”이라고 밝혔다.
개인정보위에 따르면 국정자원 화재로 인해 위원회 대표 홈페이지, 개인정보 포털, 분쟁조정위원회 등 7개의 대민 서비스 제공 누리집에 장애가 발생했으나 현재까지 개인정보 유출이나 침해 징후는 발견되지 않았다.
개인정보위는 “유관기관과 협력해 조속한 서비스 정상화에 최선을 다하고, 상황 종료 시까지 대국민 서비스 이용에 불편한 사항이 발견될 경우 위기대응반을 통해 즉각 조치할 계획”이라고 밝혔다.
국정자원 화재는 26일 오후 8시 15분경 관리원 5층 전산실에서 발생했다. 작업자 13명이 리튬 배터리를 교체하는 과정에서 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화한 것으로 중대본은 파악하고 있다. 이번 불로 100명이 대피했고 1명이 1도 화상을 입었다. 배터리 384개는 전소됐다. 소방당국은 27일 오후 6시경 불을 완전히 껐다.
이 화재로 정부의 전산시스템이 중단됐다. 가동 중단 서비스는 △인터넷우체국 △권익위원회 국민신문고 △보건복지부 복지로·사회서비스포털 △행정안전부 정부24·국민비서·모바일 신분증·정보공개시스템·온나라문서·안전신문고·안전디딤돌 △조달청 나라장터·종합쇼핑몰 등이다.
대통령실에 따르면 이재명 대통령은 28일 긴급 비상대책회의를 열고 2023년 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않은 점을 지적하며 “향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고 확실히 집행해야 한다”고 강조했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
