고려대 경영대학, 개교 120주년 맞아 ‘미래를 설계하다’ 기념행사 개최

고려대 경영대학이 개교 120주년을 맞아 25, 26일 서울 성북구 고려대 현대자동차경영관에서 ‘미래를 설계하다(Mapping the Future): 60년 동안 변할 것과 변하지 않을 것’을 주제로 기념행사를 열었다. 이번 행사는 학생과 교수, 산업계가 함께 미래를 모색하는 참여형 프로그램으로 마련됐다.



26일 오후 2시에는 ‘개교 120주년 기념 토크콘서트’가 열렸다. 조영헌 고려대 역사교육과 교수가 경영대학 120년 역사를 돌이켜보며 청중과 소통을 이어갔다. 이 자리에는 김희천 롯데인재개발원장과 이동건 마이리얼트립 대표, 채준 한국경영대학대학원협의회 이사장 등 학계와 산업계 인사가 패널로 참석해 학생들의 미래 설계 아이디어를 살펴보며 기업과 사회의 상호작용하는 경영 사회의 미래를 논의했다.



오후 5시부터는 네트워킹 파티가 이어졌으며, 학생들의 공연도 무대를 장식했다. 앞서 25일에는 학생회 주관으로 ‘호상 대동제’가 열려 부스와 주점 운영, 인디밴드 공연이 진행됐다. 김언수 고려대 경영대학장은 “이번 행사는 학계와 산업계가 함께 답을 찾아가는 촉발제가 될 것”이라고 말했다.



