특검, 내일 삼부토건 주가조작 ‘그림자 실세’ 이기훈 구속 기소

김건희 특검(특별검사 민중기)이 삼부토건 주가조작 사건과 관련해 이기훈 삼부토건 부회장을 26일 구속기소할 예정이라고 밝혔다.
특검팀 김형근 특별검사보는 25일 서울 종로구 특검 사무실에서 열린 정례 브리핑에서 “삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장 이기훈을 내일 삼부토건 주가조작 혐의로 구속기소할 예정”이라며 이같이 말했다. 웰바이오텍 주가 조작 관여 혐의에 대해서도 수사를 계속 한다.
한편 이날 오전부터 이우환 화백 그림 공여 의혹과 관련해 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 것과 관련해선 구체적인 답변을 하지 않았다. 김 특검보는 “조사에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있어서 조사 도중에는 진술 내용 등 대해 확인하기 어렵다”고 설명했다.
특검팀은 또 건진법사 전성배 씨 청탁과 관련해 오전 10시부터 박창욱 경북도의원을 불러 조사하고 있다. 오후 2시부터는 박현국 봉화군수를 참고인으로 불러 조사할 예정이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
