김건희, 구속 27일만에 특검 출석…‘이우환 그림 청탁’ 조사

김건희 여사의 ‘매관매직 의혹’을 수사 중인 김건희특검(특별검사 민중기)이 25일 김 여사를 불러 조사하고 있다. 전날 도이치모터스 주가조작, 명태균 선거개입, 건진법사·통일교 청탁 등 각종 의혹으로 재판정에 선 지 하루 만이자, 지난달 29일 구속기소된 지 27일 만이다.
● 金 ‘이우환 그림’ 대가성 청탁 의혹 조사
김 여사는 이날 오전 9시 49분쯤 교정본부 호송차를 타고 특검 사무실이 있는 서울 광화문 KT웨스트빌딩에 도착했다. 특검은 김 여사를 특정범죄 가중처벌법(특가법)상 뇌물 혐의 피의자로 입건한 상태다. 특검은 김 여사에게 김상민 전 부장검사와 관련된 ‘공천 청탁 의혹’에 대해 윤석열 전 대통령이 사전에 인지했는지 여부 등을 집중 추궁할 것으로 전해졌다.
앞서 김 전 검사는 이우환 화백의 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 2023년 1월 1억4000만 원에 구매한 뒤 김 여사의 오빠 김진우 씨에게 전달하면서 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐다. 김 전 검사는 공천 심사 과정에서 컷오프(경선 배제)됐으나 4개월 뒤인 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다. 특검은 김 여사가 이 그림을 받은 대가로 공천과 공직 임명 과정에 영향력을 행사했는지 여부를 수사 중이다. 특검은 김 여사가 그림을 받은 시점을 2023년 2월로 특정하고 있다.
다만 김 여사와 김 전 검사는 모두 혐의를 부인하고 있다. 김 전 검사 측은 “김 여사에게 그림을 전달한 사실이 없다”는 입장이고, 김 여사 측도 동아일보에 “김 여사는 지난해 초 오빠가 집에 그림을 걸어놓은 사진을 보여줘 처음 존재를 알았을 뿐이며 ‘이 화백 그림은 위작이 많은데 왜 샀을까’라고 생각했을 뿐”이라고 설명했다.
법조계에서는 김 여사와 윤 전 대통령의 공모 여부를 밝히는 것이 관건이라는 분석이 나온다. 뇌물죄는 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속한 경우 성립하는데, 김 여사는 당시 공직자가 아니었던 만큼 혐의를 적용하려면 윤 전 대통령 등 공직자와의 공모 관계를 입증해야 한다.
● ‘측근 자녀 학폭 무마’ 의혹도 본격 조사
특검은 이날 김 여사가 자신의 측근인 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건을 무마했다는 의혹과 관련해, 당시 학교폭력대책심의위원회 실무를 맡았던 우모 성남교육지원청 장학사를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 특검은 우 장학사에게 학폭위 심의가 늦어진 이유와 김 전 비서관 딸이 최고 수위 징계인 강제전학 대신 학급교체 처분을 받게 된 경위 등을 확인할 계획이다.
이 사건은 2023년 7월 경기 성남시 A초등학교에서 발생했다. 3학년이던 김 전 비서관의 딸은 같은 달 10일과 17일 교내에서 리코더와 주먹으로 2학년 학생을 수차례 폭행했다. 학교 측은 7월 18일 신고를 접수하고 피해 학생 보호를 위해 이튿날 즉시 출석정지 조치를 내렸지만, 학폭위는 소집 요청 두 달 뒤인 9월 21일에서야 열렸다. 학폭위는 표결에서 1점 차로 강제전학이 아닌 학급교체를 결정해 논란이 일었다.
최근 언론 보도로 김 전 비서관 딸의 출석정지 조치 다음날 김 여사가 장상윤 당시 교육부 차관과 8분간 통화한 사실이 알려지면서 외압 의혹이 불거진 상태다.
특검은 이 같은 정황을 바탕으로 김 여사가 측근 자녀의 학교폭력 사안을 무마하기 위해 개입했을 가능성이 있다고 보고 있다. 김 전 비서관은 행사·전시 기획업체를 운영하다 20대 대선 당시 윤석열 후보 캠프에 합류해 홍보 기획 업무를 맡았으며, 김 여사와는 2009년 고려대 언론대학원 최고위 과정에서 함께 공부하며 친분을 쌓은 것으로 알려졌다.
댓글 0