다이소 판매 ‘가르시니아’ 회수…대웅제약 “전액 환불”

체지방 감소 보조제로 알려진 건강기능식품 ‘가르시니아’에서 간염 증상이 보고되면서 전량 회수 조치가 내려졌다. 다이소 등 유통망을 통해 널리 판매된 제품이어서 소비자들의 주의가 요구된다.
■ 간염 증상 발생…식약처 “인과관계 매우 높다”
23일 식품의약품안전처는 온라인 브리핑을 통해 “대웅제약이 유통·판매한 ‘가르시니아(가르시니아캄보지아 추출물)’ 섭취 후 간염 증상이 보고돼 건강기능식품심의위원회 심의 끝에 전량 회수를 결정했다”고 밝혔다.
문제가 된 제품은 네추럴웨이가 제조하고 대웅제약이 공급했으며, 회수 대상은 소비기한이 2027년 4월 17일과 18일로 표기된 물량이다.
지난달 25일과 27일, 각각 다른 소비자 2명이 제품을 복용한 뒤 급성간염 증상을 보여 병원에 입원했고, 약 일주일 치료 후 퇴원했다. 심의위는 이 사례와 제품 간 인과관계가 ‘매우 높다’고 평가했다. 이는 다섯 단계 중 가장 높은 5등급으로, 다른 원인 가능성이 낮고 소비자 위해 우려가 크다는 의미다.
■ 대웅제약 “선제적 조치…전액 환불 진행”
대웅제약은 자체 검사와 외부 기관 분석에서 별다른 이상이 발견되지 않았다고 밝혔다. 다만 “소비자 안전을 최우선으로 고려해, 인과관계가 명확히 규명되지 않았음에도 전량 회수와 환불을 선제적으로 진행한다”고 설명했다.
회사 측은 개봉 여부와 관계없이 전액 환불을 보장한다고 덧붙였다.
■ 소비자 주의사항은? 섭취 중단·신고 필수
식약처는 소비자들에게 해당 제품 섭취를 즉시 중단하고 구입처에 반품할 것을 요청했다. 또한 섭취 과정에서 이상 증상이 나타나면 1577-2488 또는 식품안전나라 홈페이지를 통해 신고해 달라고 안내했다.
가르시니아캄보지아는 열대 호박 모양 과일로, 추출물이 체지방 감소에 도움을 주는 기능성 원료로 알려져 있다. 그러나 식약처는 이번 사건을 계기로 해당 제품에 “드물게 간 손상을 일으킬 수 있으며, 섭취 기간에는 음주를 삼가야 한다”는 경고 문구를 추가할 방침이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0