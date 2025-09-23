작년 소송 또 늘었다…이혼 빼고 민사·형사·가사 재판 모두 증가

‘2025 사법연감’…6691만여건으로 전년 대비 3.7% 증가
재판상 이혼 건수 2만6849건으로 유일하게 줄어
지난해 법원에 접수된 전체 소송 건수가 또 늘어난 것으로 나타났다. 민사·형사·가사 사건 등 대부분의 사건에서 증가세가 이어졌는데, 유일하게 재판상 이혼 접수 건수만 소폭 줄어 감소세를 이어갔다.
대법원이 23일 법원 홈페이지를 통해 공개한 ‘2025 사법연감’에 따르면 2024년 접수된 전체 소송 건수는 691만5400건으로 전년 666만7442건 대비 약 3.72% 증가했다. 증가 폭은 작년(8.11%)보다 줄어들었지만 접수 건은 계속 늘어나고 있는 추세다.
민사·형사·가사 사건 모두 증가했다.
민사사건은 470만9506건으로 전년(457만 6462건)보다 2.91% 늘었다. 형사사건은 181만9492건으로 전년(171만3748건) 대비 6.17% 증가했다. 가사사건도 전년 18만2226건에서 19만2530건으로 5.65% 늘었다.
전체 접수 건수 기준 민사 본안 사건은 87만9799건이 접수돼 전년(85만926건) 대비 3.39%, 형사 본안 사건은 34만7292건이 접수돼 전년(33만7818건) 대비 2.8% 늘었다. 상고심 접수 건수는 1만4958건으로 전년(1만2152건)으로 23.09% 증가했다. 동일인의 과다 소송 제기 건수를 제외하면 1만3026건인데 이는 작년 1만2150건과 비교하면 7.21% 증가한 수준이다.
