동아일보

이제 은행 열매 밟을까 걱정 없어요

22일 오전 경기 수원시 팔달구 효원로 가로수에 ‘은행 열매 수집망’이 설치돼 있다. 수원시는 땅에 떨어진 은행 열매로 인한 악취를 막기 위해 시내 곳곳의 은행나무에 그물망으로 된 수집망을 설치했다.

#은행 열매 수집망#은행 열매#은행나무
장승윤 기자 tomato99@donga.com
