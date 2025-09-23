본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
이제 은행 열매 밟을까 걱정 없어요
동아일보
입력
2025-09-23 03:00
2025년 9월 23일 03시 00분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250923/132440444/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
22일 오전 경기 수원시 팔달구 효원로 가로수에 ‘은행 열매 수집망’이 설치돼 있다. 수원시는 땅에 떨어진 은행 열매로 인한 악취를 막기 위해 시내 곳곳의 은행나무에 그물망으로 된 수집망을 설치했다.
#은행 열매 수집망
#은행 열매
#은행나무
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
해킹 터져도, 새폰 터져도… 번호이동시장 ‘잠잠’
트럼프, 소송중인 머독에도 틱톡인수 기회… 보수 여론주도 노려
서울 마을버스 이용객, 지하철-버스 환승 할인 사라지나
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0