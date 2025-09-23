작년 부산 지하철 유실물 1만 건… 47%만 주인 찾아

부산도시철도에서 지난해 접수된 유실물이 1만 건을 넘어 전년보다 14% 이상 증가한 것으로 나타났다.
22일 부산교통공사에 따르면 공사가 지난해 부산도시철도 역사와 열차 안에서 습득해 접수한 승객 유실물은 1만466건으로 전년(9136건) 대비 14.5% 늘었다. 하루 평균 43건꼴이다. 유실물 가운데 현금은 9932만 원에 달했으며 이 중 6246만 원은 주인을 찾았지만 나머지는 경찰이 보관 중이다.
최근 3년간 가장 많이 접수된 품목은 지갑(23.9%)이었다. 가방(14.8%)과 전자기기(8.9%), 쇼핑백(8.7%), 현금(7.6%) 등이 뒤를 이었다. 최근에는 무선 이어폰과 보조배터리 등의 소형 전자기기와 인형 열쇠고리도 증가하고 있다.
교통공사는 지난해 접수된 유실물 중 4983건(47.6%)만 주인에게 반환됐다며 분실 직후 신고가 중요하다고 강조했다. 교통공사 관계자는 “열차 안에서 물품을 잃어버리면 하차 시간과 열차 진행 방향, 호차 번호 등 상세 정보를 역무안전실에 신고하면 돌려받을 가능성이 커진다”고 설명했다. 또 승하차 중 선로에 물건을 떨어뜨렸을 때 물건 종류와 떨어뜨린 위치를 신고하면 역 직원이 열차 운행 종료 후 수거해 다음 날 돌려준다.
