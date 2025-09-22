동아일보

세탁실에서 시작된 불…40대 母 사망, 7살 子 중태

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

퇴계원 다세대주택 화재 현장. (사진=경기북부소방재난본부 제공)
퇴계원 다세대주택 화재 현장. (사진=경기북부소방재난본부 제공)

경기 남양주시 퇴계원읍의 한 다세대주택에서 불이 나 40대 엄마가 숨지고 7살 아들이 중태에 빠졌다. 화재는 세탁실에서 시작된 것으로 추정된다.

22일 경기북부소방재난본부 등에 따르면, 전날 오전 0시 45분경 퇴계원읍의 3층짜리 다세대주택 1층에서 화재가 발생했다.

소방은 현장에 출동해 약 40분 만에 진화했다.

엄마 치료 중에 끝내 숨져

불이 난 집에 살고 있던 40대 여성과 7살 아들은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다.

같은 건물 다른 세대 주민 13명은 자력으로 대피했다.

병원에 옮겨진 모자는 의식은 없는 상태로 심장 박동은 돌아왔으나 엄마는 치료 중 끝내 숨졌다.

아들은 아직 깨어나지 못하고 있다. 현재 상태가 위중한 것으로 전해졌다.

현장 소방관도 구조 과정에서 화상

현장에 출동했던 소방관 1명도 구조 과정에서 등에 2도 화상을 입었다.

불은 해당 세대 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 3000만 원(소방서 추산) 상당의 재산 피해를 냈다.

경찰과 소방은 화재가 발생한 세대의 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

#남양주 다세대 주택 화재#세탁실 발화#모자 심정지
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스