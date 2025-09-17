경북도, APEC 막바지 준비 위해 경주에 현장 도지사실 운영

경북도는 다음 달 말 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 개최를 위한 현장 준비 체제를 가동한다고 17일 밝혔다. 이철우 경북도지사가 경주시에 상주하면서 주요 인프라 공사 마무리뿐만 아니라 손님맞이 서비스까지 직접 챙긴다.
도는 이날 경주 APEC 현장에서 이 지사를 비롯해 주낙영 경주시장, 대통령실 경호안전통제단 관계자 등이 참석한 가운데 APEC 정상회의 추진 상황 점검 및 현장 도지사실 현판식을 열었다.
먼저 경북문화관광공사 대회의실에서 열린 추진 상황 점검 회의는 44일 남은 APEC 정상회의 주요 사업 진행을 살펴보고, 정상회의 기간 경호 안전 관련 상황을 공유하기 위해 마련했다. 김상철 경북도 APEC 준비지원단장은 “정상회의장, 미디어센터 등 주요 인프라 시설이 현재 마무리 공사에 접어들어 이달 중 완공될 것”이라며 “숙소 개선 사업도 일부 호텔을 제외하고 공사가 거의 완료됐다”고 말했다.
이어 APEC 준비지원단 사무실에서 열린 현장 도지사실 현판식은 이 지사와 주 시장, APEC 범시도민 지원협의회 박몽룡, 이상걸 회장 등이 참석했다. 이 지사는 “이제 현장에 도지사실을 마련한 만큼 현장에서 직접 보고 받고, 수시로 현장을 다니며, 시설 공사 마무리부터 숙박·식당 서비스까지 직접 챙길 것”이라며 “대한민국과 경북이 한 단계 더 도약하고, 경주가 글로벌 10대 관광도시로 나아가기 위해, 반드시 이번 행사를 성공적으로 개최하겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0