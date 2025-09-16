서울 외식비 계속 상승…삼계탕 1만8000원, 자장면 7577원

지난달 서울 지역 식당의 삼계탕 한 그릇 평균 가격이 1만8000원인 것으로 조사됐다. 최근 3년간 평균 2500원 상승한 수치다.
16일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 서울에서 삼계탕 외식비 평균 가격은 7월의 1만7923원보다 77원 오른 1만8000원으로 파악됐다. 삼계탕 가격은 2022년 8월 1만5462원에서 2023년 1월 1만6000원, 지난해 7월 1만7000원을 넘어섰다. 3년 새 여름철 보양식인 삼계탕 외식 물가가 2500원가량 상승한 것이다.
지역별로 보면 서울이 1만8000원으로 가장 비쌌다. 이어 전북 1만7400원, 광주 1만7200원, 경기 1만7138원 순이었다. 가장 저렴한 지역은 충북으로 1만5143원인 것으로 파악됐다.
지난달 서울 지역 자장면 가격도 7500원에서 7577원으로 올랐다. 서울지역 자장면값은 2022년 4월 6000원대, 2023년 9월 7000원대, 올해 1월 7500원대로 상승한 바 있다. 서울지역 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만639원에서 2만571원으로 68원 하락했다.
